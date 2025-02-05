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苗栗西湖清晨6.5度 吳德榮：下一波寒流估7日報到

2025/2/5 08:32（2/5 08:44 更新）
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圖為台北市內湖區民眾穿著禦寒衣物，緊拉帽簷抵禦寒風。（中央社檔案照片）
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（中央社記者張雄風台北5日電）氣象署今天上午發布16縣市低溫特報，清晨平地最低溫為苗栗西湖攝氏6.5度。氣象專家吳德榮表示，下一波冷空氣7日中午南下，持續影響至10日，預估挑戰入冬以來第3波「寒流」的機率高。

中央氣象署今天發布16縣市低溫特報，寒流影響，各地氣溫明顯偏低，有10度以下氣溫發生的機率。根據氣象署網站，今天清晨平地最低溫為苗栗縣西湖鄉6.5度；其他縣市部分，基隆市七堵區、新北市石碇區為7.5度，新竹縣寶山鄉7.7度、嘉義縣梅山鄉7.9度。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」表示，最新歐洲模式模擬顯示，今天寒流影響，各地中層雲量略增，部分山區及東半部偶有局部短暫雨的機率；平地乾冷，今早晚及明晨部分平地仍有10度以下的最低氣溫；3000公尺以上高山、偶有零星小雪的機率。

吳德榮說，最新歐洲模擬顯示，明天至7日上午寒流減弱，氣溫漸升，明顯回暖。西半部晴時多雲，東半部偶有局部短暫雨。

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吳德榮指出，7日中午起另一波強冷空氣迅速南下，氣溫遽降，越晚越冷。8日至10日晨強冷空氣籠罩，挑戰入冬以來第3波寒流的機率高；7日中午起至8日北部及東半部有局部短暫雨，9日至10日晨、水氣減少，西晴、東半部偶有局部短暫雨。

吳德榮提到，10日白天至12日冷空氣減弱，氣溫逐日漸升。各地晴朗穩定；13日下一波冷空氣南下，轉雨降溫、天氣轉變。（編輯：陳清芳）1140205

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#吳德榮
#寒流
#中央氣象署
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