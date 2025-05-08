吳德榮：鋒面北移各地多雲時晴 9日水氣漸增

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（中央社記者余曉涵台北8日電）氣象專家吳德榮說，今天鋒面北移，各地轉多雲時晴，白天偏熱，明天各地多雲時晴，白天熱，水氣略增。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在氣象應用推廣基金會的「洩天機教室」專欄表示，根據歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，今天鋒面北移，各地轉多雲時晴，白天偏熱，午後山區偶有局部短暫降雨的機率。

吳德榮指出，明天各地多雲時晴，白天熱，水氣略增，午後近山區及東半部，有局部短暫陣雨或雷雨的機率。

吳德榮說，10、11日梅雨季第2波移動性鋒面南下，轉有陣雨或雷雨，慎防劇烈天氣，也就是雷擊、強風、瞬間強降雨的發生，北台明顯轉涼，其他地區氣溫略降。吳德榮表示，12日鋒面在巴士海峽繼續南移，南台灣雨後多雲，其他各地區轉晴，白天炎熱，早晚有涼意，日夜溫差大。

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吳德榮說，13、14日各地晴朗穩定，持續白天炎熱，要注意防曬、防中暑，早晚有涼意，日夜溫差大，3天皆應注意穿著調整。

吳德榮表示，最新歐洲模式模擬顯示，15至17日各地晴時多雲，白天熱，水氣略增，午後山區偶有局部短暫降雨的機率，各國模擬有差異，需持續觀察模式的調整。（編輯：方沛清）1140508