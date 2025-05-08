加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
美商務部：川普將撤銷拜登時期AI晶片出口限制改用新規則
首頁 / 生活
最新天氣
新聞專題
最新天氣1/300
首頁 / 生活

吳德榮：鋒面北移各地多雲時晴 9日水氣漸增

2025/5/8 08:37（5/8 08:59 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
圖為大稻埕碼頭民眾紛紛撐傘或以手遮擋陽光。（中央社檔案照片）
圖為大稻埕碼頭民眾紛紛撐傘或以手遮擋陽光。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者余曉涵台北8日電）氣象專家吳德榮說，今天鋒面北移，各地轉多雲時晴，白天偏熱，明天各地多雲時晴，白天熱，水氣略增。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在氣象應用推廣基金會的「洩天機教室」專欄表示，根據歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，今天鋒面北移，各地轉多雲時晴，白天偏熱，午後山區偶有局部短暫降雨的機率。

吳德榮指出，明天各地多雲時晴，白天熱，水氣略增，午後近山區及東半部，有局部短暫陣雨或雷雨的機率。

吳德榮說，10、11日梅雨季第2波移動性鋒面南下，轉有陣雨或雷雨，慎防劇烈天氣，也就是雷擊、強風、瞬間強降雨的發生，北台明顯轉涼，其他地區氣溫略降。吳德榮表示，12日鋒面在巴士海峽繼續南移，南台灣雨後多雲，其他各地區轉晴，白天炎熱，早晚有涼意，日夜溫差大。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

吳德榮說，13、14日各地晴朗穩定，持續白天炎熱，要注意防曬、防中暑，早晚有涼意，日夜溫差大，3天皆應注意穿著調整。

吳德榮表示，最新歐洲模式模擬顯示，15至17日各地晴時多雲，白天熱，水氣略增，午後山區偶有局部短暫降雨的機率，各國模擬有差異，需持續觀察模式的調整。（編輯：方沛清）1140508

#中央大學
#歐洲
#鋒面
#吳德榮
#南台灣
#強降雨
延伸閱讀
多雲到晴氣溫回升 台南市、高雄市、屏東縣飆36度天熱輾轉難眠 中醫推薦清補餐搭配晚睡早起夏日高溫避免中午時段外出 熱傷害如何預防急救一次掌握5月報稅季來了 銀行刷卡繳稅各家優惠回饋一次看
吳德榮
4縣市防高溫 吳德榮：未來一週2天陣雨2天晴台南高雄亮高溫燈號估飆破36度 吳德榮：各地午後易有陣雨雷雨
最新天氣
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
多雲到晴氣溫回升 台南市、高雄市、屏東縣飆36度
66
更多編輯台推薦新聞：