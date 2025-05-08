加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
美商務部：川普將撤銷拜登時期AI晶片出口限制改用新規則
首頁 / 生活
最新天氣
新聞專題
最新天氣2/300
首頁 / 生活

多雲到晴氣溫回升 台南市、高雄市、屏東縣飆36度

2025/5/8 08:07
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北8日電）中央氣象署指出，今天清晨北部及東北部受鋒面殘留水氣影響，仍有些零星降雨，上午之後各地大多為多雲到晴，剩基隆北海岸有零星短暫陣雨，午後各地山區則有局部短暫雷陣雨。

氣象署表示，風向轉為東南風，北部、東北部及東部氣溫將明顯回升，天氣轉悶熱，各地高溫約攝氏29至34度，南部有局部36度以上高溫發生的機率，中午前後台南市、高雄市、屏東縣為黃色燈號，請注意戶外活動請多補充水分；各地低溫約20至24度。

離島方面，馬祖有短暫陣雨，澎湖及金門為多雲，澎湖氣溫24至29度，金門20至28度，馬祖20至25度。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

基隆北海岸、恆春半島及綠島、蘭嶼有平均風6級或陣風8級以上發生的機率，活動請多加留意。

根據環境部空氣品質預報顯示，今天高壓迴流，環境風場為偏東風至東南風，西半部擴散條件稍差，午後受光化作用影響，西半部臭氧濃度稍易上升；花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級。（編輯：方沛清）1140508

#高溫
#雷陣雨
#鋒面
#台南市
#空氣品質
#高雄市
#環境部
#中央氣象署
最新天氣
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
天氣回穩2天 10、11日鋒面再臨全台有雨
66
更多編輯台推薦新聞：