多雲到晴氣溫回升 台南市、高雄市、屏東縣飆36度

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北8日電）中央氣象署指出，今天清晨北部及東北部受鋒面殘留水氣影響，仍有些零星降雨，上午之後各地大多為多雲到晴，剩基隆北海岸有零星短暫陣雨，午後各地山區則有局部短暫雷陣雨。

氣象署表示，風向轉為東南風，北部、東北部及東部氣溫將明顯回升，天氣轉悶熱，各地高溫約攝氏29至34度，南部有局部36度以上高溫發生的機率，中午前後台南市、高雄市、屏東縣為黃色燈號，請注意戶外活動請多補充水分；各地低溫約20至24度。

離島方面，馬祖有短暫陣雨，澎湖及金門為多雲，澎湖氣溫24至29度，金門20至28度，馬祖20至25度。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

基隆北海岸、恆春半島及綠島、蘭嶼有平均風6級或陣風8級以上發生的機率，活動請多加留意。

根據環境部空氣品質預報顯示，今天高壓迴流，環境風場為偏東風至東南風，西半部擴散條件稍差，午後受光化作用影響，西半部臭氧濃度稍易上升；花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級。（編輯：方沛清）1140508