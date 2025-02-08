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寒流發威20縣市低溫特報 苗栗新北清晨僅7度
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寒流發威20縣市低溫特報 苗栗新北清晨僅7度

2025/2/8 09:08（2/8 09:36 更新）
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圖為台北市中正區街頭民眾穿上厚外套、戴帽子禦寒。（中央社檔案照片）
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（中央社記者余曉涵台北8日電）寒流報到，中央氣象署持續發布低溫特報，根據氣象署觀測，今天上午最低溫出現在馬祖，只有攝氏5.4度，台灣本島平地最低溫則是苗栗三灣跟新北石碇，只有7度。

寒流報到，各地持續低溫，中央氣象署也持續針對20縣市發布低溫特報，今天至10日清晨寒流影響，各地天氣非常寒冷。今日彰化以北、宜蘭、花蓮、台東、金門及馬祖局部地區有持續10度左右或6度以下氣溫（橙色燈號）發生的機率。

橙色燈號（非常寒冷）為新北市、新竹縣、苗栗縣有6度以下氣溫發生的機率；基隆市、台北市、桃園市、新竹市、台中市、彰化縣、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣、金門縣有持續10度左右或以下氣溫發生的機率，連江縣有持續6度左右或以下氣溫發生的機率，須注意防範。

黃色燈號（寒冷）為南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市有10度以下氣溫發生的機率，須注意。

（圖取自氣象署網頁cwa.gov.tw）
（圖取自氣象署網頁cwa.gov.tw）

根據氣象署觀測，截至今天上午8時，平地最低溫出現在離島的馬祖只有5.4度，台灣本島平地最低溫則出現在苗栗縣三灣鄉跟新北市石碇區，只有7度。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在氣象應用推廣基金會的「洩天機教室」專欄表示，今天寒流南下，白天起水氣逐漸減少，大台北、東半部地區及中部以北山區仍有局部短暫雨的機率，北台灣寒冷，其他地區早晚很冷，本島平地的最低氣溫約可降至5度左右，應注意保暖。

吳德榮說，明天至10日清晨寒流影響，天氣好轉，北部多雲時晴、中南部晴朗穩定，東半部偶有局部少量降雨的機率，北台灣寒冷，其他地區早晚很冷，本島平地的最低氣溫仍在5度左右，應持續注意保暖、慎防寒害發生。

高山是否會降雪，吳德榮指出，最新歐洲模擬顯示，今天晚上起高山的飄雪條件，隨著水氣逐漸減少，機率逐漸降低，明天高山水氣少、氣溫又回到零度以上，已無降雪條件。

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吳德榮說，最新各國模式模擬顯示，10日白天至12日逐日回暖，10日到11日各地晴朗穩定，日夜溫差很大；12日南方水氣逐漸北上、帶來降雨機率，但各國模擬的降雨狀況、差異很大，續觀察。

吳德榮表示，13日鋒面通過，伴隨局部降雨，冷空氣雖不強，但北台灣仍明顯轉涼，14日受東北季風影響，北部、東半部有局部短暫雨。由於天氣系統移動快速，須密切觀察模式的調整。（編輯：陳政偉）1140208

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