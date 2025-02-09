寒流持續影響白天氣溫略回升 大台北、東半部有雨

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（中央社台北9日電）氣象署表示，今天寒流持續影響，各地非常寒冷，白天氣溫則略微回升；另外，水氣稍微減少，基隆北海岸及東半部地區有局部短暫雨，大台北地區及恆春半島也有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。

中央氣象署表示，今天清晨高雄以北、東半部低溫普遍僅攝氏7至10度，苗栗及金門、馬祖有6度以下氣溫發生，屏東及澎湖約11、12度；白天氣溫則會稍微回升，馬祖高溫9度，北部、宜花及澎湖、金門14至16度，其他地區約18至20度。

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氣象署提醒，東北風明顯偏強，恆春半島及澎湖、蘭嶼、綠島易有9至10級強陣風，桃園至台南沿海空曠地區及金門亦有較強陣風，鄰近海域並有較大風浪，上半天基隆北海岸、東半部（含蘭嶼、綠島）及恆春半島沿海有長浪發生機會，沿海活動注意安全。

另外，高山氣溫偏低，可能出現結冰現象，路面濕滑，活動應注意安全。（編輯：張雅淨）1140209