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全台僅澎湖未發低溫特報 新北石碇凌晨6.4度最冷

2025/2/9 08:38（2/9 08:56 更新）
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氣象署9日發布21縣市低溫特報，除澎湖外全台皆需留意低溫。（圖取自氣象署網頁cwa.gov.tw）
氣象署9日發布21縣市低溫特報，除澎湖外全台皆需留意低溫。（圖取自氣象署網頁cwa.gov.tw）
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（中央社記者張雄風台北9日電）氣象署今天發布21縣市低溫特報，除澎湖外全台皆需留意低溫，雲林以北及南投、宜花東地區有持續攝氏10度左右或6度以下氣溫發生；今晨本島平地最低溫為新北石碇6.4度。

中央氣象署發布低溫特報，今天至明天清晨寒流影響，各地天氣非常寒冷。今天雲林以北、南投、宜蘭、花蓮、台東及金門局部地區有持續10度左右或6度以下氣溫，連江地區有持續6度左右氣溫（橙色燈號）發生機率；嘉義縣市、台南、高雄、屏東有10度以下氣溫（黃色燈號）發生機率。

根據氣象署網站，今晨本島平地最低溫為新北市石碇區6.4度，其次是苗栗縣三灣鄉6.6度。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在氣象應用推廣基金會的「洩天機教室」專欄表示，今晨台北氣象站9.2度，為入冬以來3波寒流中排名第2低，各地區平地最低氣溫約在6至8度。

吳德榮表示，最新歐洲模式模擬顯示，今天至明晨寒流影響，大台北雨後多雲、新竹以南晴朗穩定，東半部偶有局部少量降雨；北台灣寒冷，其他地區早晚很冷，本島平地最低氣溫仍可降至5度左右。

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吳德榮指出，明天白天起至12日（元宵節）逐日回暖，明天、11日各地晴朗穩定，日夜溫差很大；12日南方水氣北上，有帶來大範圍明顯降雨機會。

吳德榮提到，13日鋒面挾南方水氣通過，伴隨大範圍明顯降雨；鋒面後冷空氣雖不強，但北台灣仍明顯轉涼；14日東北季風影響，北部、東半部偶有局部短暫雨；15日東北季風減弱，短暫空檔，氣溫升；16日天氣再變。由於期末天氣系統移動快速、一日一變，需密切觀察最新模式調整。（編輯：張雅淨）1140209

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（圖取自氣象署網頁cwa.gov.tw）
（圖取自氣象署網頁cwa.gov.tw）
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