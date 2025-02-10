食藥署：南部巴西蘑菇、澎湖海膽重金屬鎘超標遭罰

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（中央社記者陳婕翎台北10日電）衛福部食藥署今天公布最新食品中重金屬監測結果，共抽驗73件食品，5件重金屬鎘超標，其中高雄市與台南市驗出巴西蘑菇、澎湖縣海膽在不合格名單，被當地衛生局各開罰新台幣3萬元。

衛生福利部食品藥物管理署與地方政府衛生局監測國內市售食品中重金屬含量，去年度10月至12月總計完成抽驗73件食品重金屬，包含食米及其他穀類、蔬果植物類、水產品、禽畜產品、蛋品及其加工品、嬰幼兒食品、盛裝飲用水、罐頭食品、飲料類、堅果及油籽，結果5件檢出重金屬鎘不符標準。

食藥署今天向媒體說明，這次不合格產品分別為1件澎湖縣海膽、1件宜蘭縣丁香魚、2件巴西蘑菇，為高雄市與台南市驗出，及1件苗栗縣黃金亞麻籽，同批違規產品立即下架不得販售，經地方政府衛生局要求業者限期改正，丁香魚及黃金亞麻籽複驗時現場無產品可供抽驗，後續列管追蹤。

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至於被驗出重金屬鎘0.4 mg/kg，超過標準0.3 mg/kg的海膽，食藥署表示，由於業者複抽驗仍不符規定，衛生局以違反食品安全衛生管理法規定，開罰3萬元罰鍰。

另外，2件「巴西蘑菇」不合格產品，高雄市驗出6 mg/kg、台南市檢出7mg/kg，都超過標準的2mg/kg，食藥署表示，因業者無法提具來源資料，衛生局依違反食品安全衛生管理法各處3萬元罰鍰。（編輯：李亨山）1140210