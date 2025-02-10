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元宵節12日全台有雨 一週2波冷空氣先濕冷後乾冷

2025/2/10 18:03（2/10 18:14 更新）
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台北市街頭民眾撐傘、穿外套擋雨。（中央社檔案照片）
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（中央社記者張雄風台北10日電）氣象署今天表示，元宵節（12日）、13日是未來一週降雨最明顯的2天，全台有雨、並有局部較大雨勢；一週有2波冷空氣南下，分別在13日至14日、16日至17日，呈先濕冷後乾冷趨勢。

氣象署預報員林定宜告訴中央社記者，輻射冷卻影響，明天清晨至上午新竹至台南局部地區有攝氏10度以下低溫，北部、東北部平地普遍低溫約11度至14度；明天白天回溫明顯，西半部溫差可能達10度，預估西半部高溫約24度、25度，東半部約21度、22度。

林定宜表示，一週會有2波冷空氣，但影響時間都不長。首先是在13日有一波東北季風南下，影響至14日；第2波於16日南下影響至17日，強度可能在東北季風或大陸冷氣團之間。預估2波冷空氣北部、東北部低溫約12度至14度左右，首波水氣偏多、第2波則偏乾冷。

降雨方面，林定宜指出，明天白天水氣不多，但晚間起南方雲系北移，水氣增加，南部地區轉為有局部短暫陣雨。

林定宜提到，12日（元宵節）鋒面接近及南方雲系北移、13日鋒面通過及東北季風增強，全台有雨，是未來一週降雨最明顯的時候，中南部、台東地區留意局部較大雨勢，其中12日晚間至13日白天北部、東北部也易有較大雨勢。

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林定宜說，14日降雨漸緩，各地山區有短暫雨，其他地區有局部短暫雨；15日各地氣溫回升，降雨再趨緩，北部及東半部地區有局部短暫雨，中南部山區為零星短暫雨；16日、17日水氣隨著冷空氣南下影響，迎風面北部、東半部為零星短暫雨。

林定宜提醒，明天清晨馬祖及台中至台南、明晚至12日金門、馬祖及台中以北地區易有低雲或局部霧，影響能見度。（編輯：李亨山）1140210

（圖取自facebook.com/cwa.weather）
（圖取自facebook.com/cwa.weather）
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林定宜
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