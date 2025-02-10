吳德榮：寒流將減弱回暖 元宵節由南而北全台有雨

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（中央社記者張雄風台北10日電）據氣象署網站，今天凌晨平地最低溫為苗栗三灣攝氏5.2度。氣象專家吳德榮表示，今晨寒流稍減弱，但輻射冷卻影響，各地低溫約在8、9度；今明回暖，元宵（12日）當天水氣增，由南而北全台轉有雨。

中央氣象署今天發布低溫特報，今晨寒流影響，各地天氣非常寒冷；苗栗以北及宜蘭局部地區有持續10度左右或6度以下氣溫發生的機率，連江縣有持續6度左右或以下氣溫（橙色燈號）發生的機率。

根據氣象署網站，今天凌晨平地最低溫為苗栗縣三灣鄉5.2度、新竹縣峨眉鄉5.8度。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」表示，今晨寒流雖略減弱，但因輻射冷卻加成，而創下5度左右、此波寒流的平地最低溫，各地區平地的最低氣溫約在8、9度。

吳德榮指出，最新歐洲模式模擬顯示，今、明兩天寒流減弱、逐日回暖，各地晴時多雲，日夜溫差很大；明晨苗、竹平地因輻射冷卻，仍有10度左右的低溫。

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吳德榮說，元宵節（12日）南方水氣北上、降雨範圍由南向北逐漸擴及全台，各地元宵節活動應有備案；雖無冷空氣，白天氣溫因雲多降雨而略降；13日鋒面挾南方水氣通過，伴隨大範圍明顯降雨，鋒面後冷空氣雖不強，北台灣氣溫仍明顯下降、轉涼。

吳德榮提到，最新各國模式模擬顯示，14日東北季風影響，北部、東半部及山區偶有局部短暫雨，北台灣偏涼；15日東北季風減弱，短暫空檔，氣溫升；16日另一波東北季風南下。由於期末天氣系統變化快速，須密切觀察模式的頻繁調整。（編輯：陳政偉）1140210