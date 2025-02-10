寒流影響清晨各地仍寒冷 白天起氣溫漸回升西半部上看23度

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（中央社台北10日電）中央氣象署表示，今天清晨寒流影響，各地天氣仍非常寒冷，高雄以北及宜蘭低溫攝氏9至12度；白天起寒流減弱，氣溫逐漸回升，西半部及東南部可以來到20至23度；基隆北海岸及東半部地區有局部短暫雨。

氣象署說明，今天清晨寒流影響，各地天氣仍非常寒冷，高雄以北及宜蘭低溫9至12度，其他地區13、14度，空曠地區及近山區平地溫度更低，須特別注意保暖，白天起寒流減弱，氣溫逐漸回升，東北部及東部高溫約17、18度，西半部及東南部可以來到20至23度，各地日夜溫差大，適時調整穿著；澎湖13至17度、金門7至16度、馬祖6至11度。

基隆北海岸及東半部地區有局部短暫雨，大台北地區及恆春半島亦有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴；恆春半島及蘭嶼、綠島、澎湖、馬祖易有8至9級強陣風，海邊活動注意安全。

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氣象署指出，今晚起馬祖及台中至台南易有低雲或局部霧影響能見度，交通往返留意航班資訊，行車用路也注意安全。

天氣寒冷，農漁養殖業及山坡地作物應注意嚴防寒害；使用瓦斯熱水器具應留意通風，以避免一氧化碳中毒；家中若有年長者、孩童或心血管疾病患者應特別注意保暖；高山氣溫偏低，可能出現結冰的現象，路面濕滑，活動注意安全。（編輯：陳政偉）1140210