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高鐵228連假再加開4班次列車 2/15開放購票

2025/2/13 11:17
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（中央社記者汪淑芬台北13日電）台灣高鐵公司檢視228和平紀念日疏運期間旅客訂位狀況，將再加開4班次列車，15日凌晨0時起開放購票。

台灣高鐵今天發布新聞稿表示，2月27日至3月3日為228連假疏運期，檢視旅客訂位狀況，將再加開4班次列車（南下3班、北上1班），加強服務返鄉及出遊旅客。

台灣高鐵表示，再加開的各車次將自2月15日凌晨0時起開放購票，旅客可多利用「T-EX行動購票」App、高鐵合作的便利商店、網路訂票系統，或於車站營業時間至自動售票機及售票窗口，提早完成訂位、取票。

台灣高鐵統計，今年228連假疏運期間，加計這次再加開的4班次，共加開79班次列車（南下43班、北上36班），總計5天提供871班次列車的旅運服務。旅客除可預訂再加開的車次外，也可利用疏運期間5班延後收班列車（南下2班、北上3班，最晚至凌晨0時30分抵達端點站），避開尖峰時段人潮。

另外，台灣高鐵於228連假疏運期間，針對台中以北區間自由座需求較高時段，包括2月27日下午5時至傍晚6時南下方向、3月2日下午2時至晚間9時北上方向，提供行駛南港－台中、停靠沿途各站的區間列車，均配置8節自由座車廂，往返台中以北各站的旅客可多加利用。

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台灣高鐵表示，連假疏運期間，高鐵企業網站會依各車站人潮狀況，即時更新「車站人潮資訊」燈號，建議旅客於出門前先行確認燈號，避開尖峰時段，以確保行程順利；到站後，可透過站內旅客資訊系統，查詢各車次自由座車廂配置資訊，並配合站務員引導，依序乘車。

台灣高鐵表示，如遇自由座旅客候車人數眾多時，將個案審視各車次搭乘人數後，逐步開放對號座車廂玄關或車廂走道供自由座旅客站立。（編輯：張雅淨）1140213

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