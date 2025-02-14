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大陸冷氣團減弱 清晨仍偏冷雨勢漸趨緩

2025/2/14 08:18（2/14 08:35 更新）
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圖為民眾在台北市中正區街頭騎單車。（中央社檔案照片）
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（中央社台北14日電）中央氣象署表示，今天大陸冷氣團減弱，水氣逐漸減少，白天降雨機率下降，轉為多雲的天氣為主；氣溫方面，清晨仍偏涼冷，各地低溫約攝氏13至16度，白天氣溫回升，各地高溫約20至23度。

氣象署說明，今天大陸冷氣團減弱，水氣逐漸減少，迎風面的基隆北海岸及東半部地區仍有局部短暫雨，大台北雲多有零星短暫雨，桃竹苗、中部地區及澎湖清晨仍有局部短暫雨的機率，但白天降雨機率下降，轉為多雲的天氣為主，而南部地區的局部短暫雨，預計在下半天後才逐漸轉多雲，金門及馬祖為多雲。

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氣溫方面，清晨仍偏涼冷，各地低溫約13至16度，白天氣溫回升，各地高溫約20至23度；澎湖14至17度、金門10至18度、馬祖9至13度。

東北風偏強，桃園至雲林沿海空曠地區及恆春半島、澎湖、蘭嶼、綠島易有8至9級強陣風，海邊活動多留意；此外，晚間台南以北地區及金門、馬祖易有低雲或局部霧影響能見度，留意交通安全及航班資訊。（編輯：陳政偉）1140214

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