漁業署：小型遠洋鮪延繩釣漁船專案收購 27日截止

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（中央社記者楊淑閔台北14日電）衡量國際漁業資源管理趨勢及國內實況，漁業署今天表示，112年起辦理為期3年小型遠洋鮪延繩釣漁船專案收購計畫，114年度是最後1年，且27日截止辦理登記收購，提醒漁民儘速報名。

農業部漁業署發布新聞指出，114年度為小型遠洋鮪延繩釣漁船專案收購計畫最後一年辦理，收購價格以漁船汰舊噸數計價，每噸收購金額為新台幣4萬元。

漁業署並說，倘漁船曾領有遠洋漁業作業許可證明書，且為總噸位100以下的小型鮪延繩釣漁船，皆可向當地縣市政府或區漁會辦理登記收購，登記日期自2月3日至27日截止，提醒有意參與漁民把握期限儘速報名。

專案收購計畫迄今執行情況，漁業署說，自112年起開辦以來，已有約60艘遠洋小釣漁船參與收購，政府收購後負責處理船體搗毀，漁民無須擔心船體後續處理程序及費用。

綜觀國際產業管理趨勢及國內實況執行此計畫，漁業署說明，首先全球主要捕撈魚種的資源已多屬過度開發，國際漁業管理組織為使漁業資源可永續利用，對各國訂定捕撈配額，由於沿海國或島國勢力崛起，傳統遠洋國配額目前呈現逐漸調降的趨勢。

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再者，漁業署說，台灣的遠洋漁船規模龐大，現階段各船所分得的漁獲配額已漸捉襟見肘，而且國內部分小型遠洋漁船的船艙空間狹小，不符合國際勞動公約的標準與要求，為輔導作業條件不符國際標準或無法適應當前競爭環境的小型遠洋鮪釣漁船優先退場，同時協助辦理離漁，特別向行政院爭取預算執行此計畫。

漁業署重申，推動此計畫可調減台灣的遠洋船隊規模，不僅可確保有能力經營及配合管理制度者得以續存，並可降低業者從事不法漁撈的動機，可端正遠洋漁業國際形象及維護產業永續發展。（編輯：陳政偉）1140214