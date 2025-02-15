才回暖又迎冷氣團 16日高溫僅18至20度

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（中央社記者余曉涵台北15日電）今天天氣回暖，各地白天高溫在攝氏25度到30度左右，不過，交通部中央氣象署指出，明天冷氣團報到，溫度將大幅下降，高溫僅18度到20度。

氣象署預報員曾昭誠告訴中央社記者，今天晚上到明天會有鋒面從台灣北邊通過，但不明顯，帶來的降雨不會太顯著，預計桃園以北、東半部有零星局部短暫雨，明天起會轉乾。

曾昭誠指出，明天受到大陸冷氣團影響，高溫只剩18到20度，與今天高溫25度到30度相比，溫度大幅下降。

曾昭誠指出，這波冷氣團最冷的時間落在17日到18日清晨，北部及宜蘭低溫下探14度，其他地區15度到17度，中南部白天高溫不受影響。

曾昭誠指出，18日到19日水氣增加，迎風面大台北地區、東半部有局部短暫雨，雨勢明顯增加，是未來一週雨勢最為明顯的時候，屆時基隆北海岸、大台北山區、宜蘭有較大雨勢，西半部山區也有零星降雨。

曾昭誠表示，19日白天起冷氣團減弱，溫度稍微回升到20度左右，降雨趨緩，不過，21日又有一波冷空氣報到，預計會比明天這波強一些，各地天氣轉冷，最低溫預計落在13到14度，但還有調整空間，需要再觀察。

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另外，曾昭誠指出，18日有中層水氣，中部以北3500公尺以上高山有降雪機率，但研判機會不高。

曾昭誠提醒，今天到明天清晨，冷氣團下來前，西半部可能起霧，民眾要特別留意。（編輯：管中維）1140215