植物品種權申請件數穩定 113年是近10年高峰

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（中央社記者楊淑閔台北17日電）農糧署今天表示，「植物品種及種苗法」施行20年來，已有3286件申請，近10年每年申請件數穩定有100多件，113年200件為高峰，以蝴蝶蘭逾百件居冠，確保育種者權益。

為確保專屬農業的智慧財產權，農業部農糧署發布資訊指出，參酌國際植物新品種保護聯盟（UPOV）1991之公約修定「植物品種及種苗法（簡稱種苗法）」，從民國94年6月30日施行至今，截至今年1月底，申請案累計3286件，取得品種權1640件，其中外國申請案676件，取得品種權278件，其餘都是國內申請案。

農糧署組長陳尚仁告訴中央社記者，從104年到113年的10年間，每年的申請件數都有100多件，呈現穩定狀態，113年200件是這10年的高峰，顯示產業界已有保護育種者權益的觀念。

他指出，112年申請件數177件中，前三名為玫瑰51件、蝴蝶蘭49件、文心蘭7件，其中玫瑰多來自外國提出申請案，國內僅2件玫瑰申請案。

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113年的200件中，前三名為蝴蝶蘭103件、玫瑰19件、菊花17件；其中蝴蝶蘭較112年增加54件為最多，以國內申請案為主；玫瑰19件多為荷蘭及中國申請案；菊花17件多為荷蘭申請案。

農糧署補充，繁殖、販售具品種權的植物，需取得品種權人的授權；新品種在品種權申請案受理公開後至核准前，依「種苗法」第19條第2項規定取得「臨時性保護」，農民或業者仍須取得品種申請人同意，才能做商業利用，否則將造成侵權；提醒至農業部「植物品種權公告查詢系統」查詢申請品種名稱、植物外觀、申請案公開日及權利維護等資訊。（編輯：李亨山）1140217