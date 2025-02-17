協志工商需耗億元整修 中正大學：費用大難負擔

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（中央社記者蔡智明嘉義縣17日電）嘉義縣協志工商退場後要將校地無償捐給中正大學，但處理校內老舊校舍評估約需新台幣1億元；中正大學指出，單憑學校之力難以負擔龐大費用，日後若因緣俱足，仍有合作機會。

嘉義協志工商董事會2021年決議將校地捐贈給中正大學，2022年4月中正大學校務會議通過接收案，將作為中正大學申請學士後醫的基地、社大及進修部等教學用途，但至今無下文，引發地方關切。

中正大學主任秘書李藹慈告訴中央社記者，中正大學高度重視協志捐贈校地的善舉，並積極致力推動相關合作，期能在雙方協力下共同促進地方發展與教育進步。

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李藹慈強調，協志校地有數棟老舊校舍沒有建照、使用執照、結構需補強，評估需要約1億元經費，校方努力向教育部、衛福部、經濟部、嘉義縣政府爭取資源協助，因單憑學校之力難以負擔此龐大費用。

李藹慈表示，中正大學與協志工商現階段雖然未達成共識，然而中正大學對協志工商多年來對教育的投入與努力，以及協志創辦人何明宗秉持教育宏觀理想、奉獻無私的精神，表達感謝與敬意，期待日後若因緣俱足，仍能有合作機會。（編輯：郭諭儒）1140217