台鐵常客優惠5個月58萬人次受惠 回饋金逾5千萬

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（中央社記者汪淑芬台北18日電）台鐵公司於去年8月1日推出「電子票證常客優惠」，鼓勵民眾多搭台鐵，台鐵統計至今年1月，超過58萬人次享受優惠，累積回饋金超過新台幣5000萬元。

台鐵今天發布新聞稿，「電子票證常客優惠」是為鼓勵民眾多搭乘台鐵列車，提升旅運便利性，同時推動綠色交通、減少碳排放。

台鐵說，根據旅客累計的搭乘次數與金額，依相應比例提供10%至20%回饋金，讓旅客在享受便捷旅運服務，還能獲得實質優惠。回饋金將於旅客次月首次乘車出站刷卡時，自動加值至電子票證錢包內，可用於電子票證規定範圍內的所有消費，操作簡便、快速，廣受好評。

台鐵統計至今年1月，5個月就吸引超過58萬人次旅客享受常客優惠，累積回饋金額突破5000萬元，113年12月回饋金就超過1100萬元，旅客單月獲得的最高回饋金額達2528元。

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台鐵提醒旅客，113年8月份累計乘車，9月首波獲得回饋金者，其領取有效期為6個月，即至114年2月到期，如逾期未領取回饋金，將於到期日的翌日零時起失效歸零，且無法補發。為保障自身權益，旅客須留意回饋金效期並儘早領取。

另外，台鐵配合交通部公路局推出TPASS 2.0公共運輸常客優惠回饋，於今年2月起自完成記名登錄次日起，即可累計當月搭乘公共運輸紀錄，旅客只要達成回饋條件，每月加碼2%的回饋金。（編輯：陳政偉）1140218