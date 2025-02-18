加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
學測考生拍答題卷上傳社群 遭取消考試資格
首頁 / 生活

世界青少年發明展選拔賽 嘉縣永慶高中作品全獲獎

2025/2/18 11:38（2/18 12:16 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
2025年IEYI世界青少年發明展台灣選拔賽2月15日至16日在國立台灣師範大學舉行，嘉義縣永慶高中學生佘博渝（左2起）、官承澤、林漢與研發「AI輔助過坎三角輪輪椅」摘下金牌。（永慶高中提供）中央社記者蔡智明傳真 114年2月18日
2025年IEYI世界青少年發明展台灣選拔賽2月15日至16日在國立台灣師範大學舉行，嘉義縣永慶高中學生佘博渝（左2起）、官承澤、林漢與研發「AI輔助過坎三角輪輪椅」摘下金牌。（永慶高中提供）中央社記者蔡智明傳真 114年2月18日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蔡智明嘉義縣18日電）永慶高中發明展團隊近日代表嘉義縣參賽2025年IEYI世界青少年發明展台灣選拔賽，6件作品全數獲獎，一共囊括1金1銀4銅，獲獎率百之百，展現卓越創新實力。

永慶高中今天發布新聞稿表示，2025年IEYI世界青少年發明展台灣選拔賽2月15日至16日在國立台灣師範大學舉行，永慶高中學生佘博渝、官承澤、林漢與共同研發的「AI輔助過坎三角輪輪椅」不僅摘下金牌，更獲得至上電子股份有限公司特別獎。

佘博渝說，發明「AI輔助過坎三角輪椅」是想幫助輪椅族克服行動障礙，透過結構改良與AI大數據導航分析，讓輪椅能順利跨越路面高低差與進出低底盤公車，提升行動自由度。

官承澤則表示，這場比賽不僅是競賽，更是一場學習與成長的機會，透過AI互動模擬軟體練習，在正式發表時更加自信，也更能掌握評審關注的重點。林漢與說，這次發明展過程中雖曾遇到挫折，但團隊齊心努力克服問題，最終獲得金牌是意外的驚喜，是一段難忘且珍貴的經歷。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

永慶高中校長郭春松表示，為強化學生競賽發表能力，校方不但邀請國、英文領域教師參與發明展培訓，確保學生在雙語發表時表現更流暢，今年更導入AI互動模擬軟體，幫助學生模擬評審提問與臨場發表，提升應變能力，讓6件參賽作品全數獲獎。

IEYI世界青少年發明展台灣選拔賽吸引來自全國超過1400名青少年科創好手，共計604件發明作品與127件繪圖作品入圍複審，主題涵蓋災害應變、綠能科技、便利生活與安全健康等11大領域，展現台灣青少年的創新潛力與科技素養。（編輯：謝雅竹）1140218

#金牌
#特別獎
#國立台灣師範大學
#嘉義縣
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

19
更多編輯台推薦新聞：