世界青少年發明展選拔賽 嘉縣永慶高中作品全獲獎

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（中央社記者蔡智明嘉義縣18日電）永慶高中發明展團隊近日代表嘉義縣參賽2025年IEYI世界青少年發明展台灣選拔賽，6件作品全數獲獎，一共囊括1金1銀4銅，獲獎率百之百，展現卓越創新實力。

永慶高中今天發布新聞稿表示，2025年IEYI世界青少年發明展台灣選拔賽2月15日至16日在國立台灣師範大學舉行，永慶高中學生佘博渝、官承澤、林漢與共同研發的「AI輔助過坎三角輪輪椅」不僅摘下金牌，更獲得至上電子股份有限公司特別獎。

佘博渝說，發明「AI輔助過坎三角輪椅」是想幫助輪椅族克服行動障礙，透過結構改良與AI大數據導航分析，讓輪椅能順利跨越路面高低差與進出低底盤公車，提升行動自由度。

官承澤則表示，這場比賽不僅是競賽，更是一場學習與成長的機會，透過AI互動模擬軟體練習，在正式發表時更加自信，也更能掌握評審關注的重點。林漢與說，這次發明展過程中雖曾遇到挫折，但團隊齊心努力克服問題，最終獲得金牌是意外的驚喜，是一段難忘且珍貴的經歷。

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永慶高中校長郭春松表示，為強化學生競賽發表能力，校方不但邀請國、英文領域教師參與發明展培訓，確保學生在雙語發表時表現更流暢，今年更導入AI互動模擬軟體，幫助學生模擬評審提問與臨場發表，提升應變能力，讓6件參賽作品全數獲獎。

IEYI世界青少年發明展台灣選拔賽吸引來自全國超過1400名青少年科創好手，共計604件發明作品與127件繪圖作品入圍複審，主題涵蓋災害應變、綠能科技、便利生活與安全健康等11大領域，展現台灣青少年的創新潛力與科技素養。（編輯：謝雅竹）1140218