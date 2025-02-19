吳德榮：下波冷空氣21日南下 25日回暖至月底

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（中央社記者張雄風台北19日電）根據氣象署網站，今天凌晨本島平地最低溫為苗栗三灣攝氏9.6度。氣象專家吳德榮表示，下波冷空氣21日南下、影響至24日，部分平地仍有10度以下低溫；25至27日各地溫暖如春，易起霧。

根據中央氣象署網站，今天凌晨本島平地最低溫為苗栗縣三灣鄉9.6度。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在氣象應用推廣基金會的「洩天機教室」專欄表示，最新歐洲模式模擬顯示，今天白天起大陸冷氣團漸減弱，氣溫小幅回升；大台北東側、東半部有局部短暫雨，西半部晴時多雲。

吳德榮表示，明天氣溫持續回升，各地晴時多雲、易有霧，北海岸、東半部偶有局部短暫雨發生機率。

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吳德榮指出，最新歐洲模式模擬顯示，21日鋒面掠過，北部、東半部有局部短暫雨，冷空氣南下，氣溫漸降；22至24日強冷空氣影響，比上一波濕冷，影響時間也較久，部分平地最低氣溫仍將降至10度以下；23日入夜至24日晨氣溫降至最低，能否觸及強烈大陸冷氣團需繼續觀察。

吳德榮提到，最新各國模式模擬皆顯示，25至27日在暖氣團範圍內，各地為溫暖如春、易起霧的天氣，不致冷到2月底；最新歐、美模式模擬顯示，28日有一道鋒面快速掠過，同樣冷空氣不明顯，但既為第10天的模擬，應持續觀察最新資料。（編輯：張雅淨）1140219