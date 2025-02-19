冷氣團減弱白天略回溫 中南部晚間留意霧

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北19日電）氣象署表示，今天白天起冷氣團減弱，各地略回溫，桃園以北及宜蘭、花蓮高溫17至19度，感受較涼，其他地區約22至24度；澎湖全天15至18度、金門12至18度、馬祖9至13度。另外，中南部入夜注意局部低雲或霧。

中央氣象署表示，今天清晨仍受大陸冷氣團影響，各地天氣偏冷，台南以北及宜蘭低溫攝氏13、14度，其他地區約15、16度，白天冷氣團減弱，各地氣溫稍回升。

天氣方面，基隆北海岸、東半部地區及恆春半島仍有局部短暫雨，尤其東北部及東部地區有局部較大雨勢發生機率，大台北及馬祖也有機會出現零星降雨，其他地區及澎湖、金門則為多雲到晴。

透過 Google News 追蹤中央社

氣象署表示，東北風明顯偏強，恆春半島及澎湖易有9至10級強陣風，桃園至彰化沿海空曠地區及蘭嶼、綠島亦有較強陣風，沿海浪高來到3米左右，海邊活動注意安全。

氣象署提醒，今晚彰化至高雄地區易有局部低雲或霧影響能見度，行車用路注意安全。（編輯：張雅淨）1140219