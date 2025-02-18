瞬間風勢減弱 台灣燈會卡比獸燈組恢復展出

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（中央社記者吳睿騏桃園18日電）桃園市政府觀光旅遊局今天下午表示，由於燈會現場瞬間風速有減弱趨勢，經廠商評估後卡比獸燈組已復展，至於進擊的巨人燈組，將持續監測風速與風向，可復展時將另行公告。

台灣燈會中的寶可夢卡比獸與皮卡丘充氣偶，動漫「進擊的巨人」超大型巨人充氣偶，以及部分花燈作品，17日下午因燈會現場瞬間強風影響暫停展出，桃園市政府今天稍早表示，由於青埔地區預估將有7級以上陣風，經2025台灣燈會指揮中心討論，除卡比獸、進擊的巨人因受風向及受力面積較大停展外，其他燈組（含皮卡丘）正常展出。

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桃園市政府觀光旅遊局傍晚表示，經作業人員下午在台灣燈會現場的青埔地區現場偵測，瞬間風速有減弱趨勢，經廠商評估，卡比獸燈組可恢復展出，因此主辦單位從下午4時許開始進行充氣、固定等作業，並正式宣布恢復展出。

至於進擊的巨人燈組，觀旅局指出，後續將持續監測風速與風向，待現場恢復可開展狀態時，將另行公告復展。（編輯：方沛清）1140218