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營造環頸雉棲地 高雄白埔產業園區環評過關

2025/2/19 15:57（2/19 16:16 更新）
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環境部19日開會審查「白埔產業園區設置計畫環境影響說明書」，森林城市協會理事長莊傑任（圖）質疑全案恐將破壞35公頃為景觀環保目的所營造的森林，影響6種保育類鳥類棲地。中央社記者張雄風攝 114年2月19日
環境部19日開會審查「白埔產業園區設置計畫環境影響說明書」，森林城市協會理事長莊傑任（圖）質疑全案恐將破壞35公頃為景觀環保目的所營造的森林，影響6種保育類鳥類棲地。中央社記者張雄風攝 114年2月19日
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（中央社記者張雄風台北19日電）高雄市規劃白埔產業園區，擬發展半導體製造專區，今天於環評大會中審查，承諾營造環頸雉棲地、下游淹水防治等，環委並要求提早規劃廢棄物處理設施，以零廢棄為原則；建議本案通過。

環境部今天召開環境影響評估審查委員會第27次會議，審查「白埔產業園區設置計畫環境影響說明書」。

開發單位高雄市政府表示，該計畫位於岡山區及橋頭區的台糖白埔農場，屬高雄新市鎮特定區計畫範圍內都市土地，面積約88.73公頃；未來規劃發展為半導體製造專區，就業人口約4500人，每年產值約新台幣3000億元。

森林城市協會理事長莊傑任質疑，此開發案將破壞35公頃景觀環保目的營造的森林，逾2萬棵樹遭殃，其中諸如環頸雉、草鴞、水雉等6種保育類鳥類的棲地將消失。根據研究，環頸雉活動範圍是20至29公頃，園區卻沒辦法保留。

此外，莊傑任指出，基地因開發填土墊高，將導致淹水重災區的下游，如梓官、橋頭地區淹水更加嚴重。

莊傑任建議，應效仿台積電日本熊本廠，設計廠房地下室與步道空間下有滯洪功能，「日本做得到，高雄為什麼做不到」；強烈呼籲縮減開發範圍，創造更多森林原地保留的空間。

高市府回覆，環頸雉有規劃、保留原始森林，接近滯洪池，且區外的森林也會保留，並進行監測，「評估棲地還滿寬廣」；另外諸如水雉、鳳頭蒼鷹、領角鴞、草鴞等大多都是在區外發現。

高市府指出，園區規劃可供樹木用地約13公頃、原地保留區約0.5公頃；園區內會種樹，盡量達到7000株，區外則規劃約2萬餘棵樹補植。

淹水部分，高市府表示，已核定補助10.9億元辦理典寶溪流域排水改善，包含增加滯洪空間、調整護岸出水高度等，提高防洪能力，達到如去年強颱凱米事件也不溢堤。

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環評委員建議，低海拔林相完整並不容易，環頸雉會住這裡已是「退無可退」，平地開發讓牠們沒地方住；應盡量保留原始林相、調整滯洪池位置，盡量避免棲地破碎化，甚至有機會在滯洪池周圍也能植樹。

經閉門會議討論，環委要求園區廢棄物處理設施應提早規劃，並以零廢棄為原則；在滯洪量不變的前提下，以保留原有林相為原則，調整滯洪池位置、形狀；就環頸雉棲地具體營造、執行及監測。高市府承諾辦理，環委建議本案通過環評。（編輯：張雅淨）1140219

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