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長照3.0強化醫療照顧 衛福部提10分鐘照顧圈概念

2025/2/19 18:35
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（中央社記者沈佩瑤台北19日電）為達成健康台灣政策目標，衛福部次長呂建德今天表示，長照3.0將強化醫療及照顧整合，特別提出「10分鐘照顧圈」概念，融合長照資源與共生社區，鼓勵共餐、互助喘息等，實現在地老化。

台灣今年正式邁入超高齡社會，每5人中就有1名老人，衛生福利部次長呂建德今天以「長照政策現況與未來展望」為題線上演講，說明長照3.0政策規劃重點。

呂建德指出，目前台灣平均壽命已經來到80歲，然而不健康餘命高達8年，總統賴清德相當重視，希望在延長平均壽命同時，能把不健康餘命縮短，因此，長照3.0的核心精神就是在健康促進、延緩失能、整合照護、安寧善終的基礎上，提供居家、社區、醫療、社福、機構的連續性服務。

長照3.0最重要的3大規劃首先是醫療照護整合，即全民健康保險急性後期整合照護（PAC）計畫加大家醫院計劃；第2，積極賦能則涉及居家無障礙環境、定期檢視照護方式等；最後也最重要為落實安寧善終，包括減少無效醫療、預立醫療決定（AD）等。

長照3.0計畫將於民國115年完整啟動，未來希望長者能按照不同健康狀況在地老化。呂建德表示，為落實這件事情，長輩可能會需要使用失智據點、日照中心、小規模多機能等服務，衛福部推出「10分鐘照顧圈」的概念，就是在開車10分鐘內可以到達據點。

「10分鐘照顧圈」是針對長照資源跟共生社區的融合策略，涵蓋長者健康整合式功能評估（ICOPE）、智慧管理（AI生成照顧計劃）、在宅醫療加大家醫計畫、互助喘息、送餐、交通服務、智慧輔具等範疇，小到以家庭為單位、大至整個社區，鼓勵共餐、健康促進、預防及延緩失能和社會參與。

在安寧善終部分，呂建德說，未來將放寬住院特定病人的預立醫療照護諮商給付，並且研擬一定年齡以上者，提供一生一次的免費諮商服務。

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面對逐漸成長的照顧需求，呂建德強調，未來照顧人力單靠本國籍人力一定不夠，必須引進外籍照服員，除了在機構的夜間照顧人力補強外，也可以作為護佐人力，協助護理師一起照顧病患。

此外，呂建德表示，長照基金餘額還有新台幣2000餘億元，收入主要來自菸捐、遺贈稅、房地合一稅等，目前收支平衡，以現況評估稅收制度較適合台灣狀況，但並不排除任何可能性，如社會保險、商業保險等，會持續與外界溝通。（編輯：李亨山）1140219

呂建德
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