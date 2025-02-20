228連假省道估湧旅遊車潮 國道客運85折優惠

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（中央社記者余曉涵台北20日電）公路局今天表示，228連假估將湧現車潮，大多數旅次型態為中短程的觀光休憩旅遊，且集中在風景遊樂地區，為鼓勵民眾搭乘國道客運，祭出票價85折優惠。

今年228和平紀念日連續假期為2月28日到3月2日，交通部公路局今天發布新聞稿表示，預計將以中短程的旅遊車潮為主，已規劃替代路線、彈性調整號誌時制與連鎖、機動調撥車道、協調觀光主管單位及地方警力規劃臨時停車場與加強違規取締等交通管制措施。

公路局指出，台9線蘇花路廊將持續實施時段性管制載運危險物品車輛及21噸（含）以上大貨車通行，並實施大客車優先措施；南迴公路將於尖峰時段實施車道管制措施，以紓解車潮。

公路局指出，台61線西濱快速公路針對瓶頸路段如鳳鼻-香山及竹南地區等，已規劃封閉部分橫向路口、優化時制加強綠燈秒數等措施，並配合高公局於3月1日、2日兩天中午12時至晚間9時封閉西濱交流道北上匝道入口，導引用路人依指標繼續北上行駛至香山交流道銜接國道3號。

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為了鼓勵民眾搭乘大眾運輸，公路局指出，2月27日到3月2日民眾搭乘90條國道客運路線可享平日優惠價或票價85折優惠；凡搭乘台鐵、高鐵、國道客運轉乘在地市區公車亦可享一段票或基本里程免費優惠，轉乘指定64條幸福巴士免費。

公路局表示，針對前往東部區域民眾，另有提供東部優惠專案，包含持北宜國道客運票證至東部地區購買台灣好行體驗套票或於當地合法旅宿住宿，可享來回票4人同行1人免費，回程可再折抵新台幣200元優惠，以及花東地區「在地有腳」租賃優惠（租車優惠及回程最高折抵客運票價200元）。以上2項優惠無法重複抵退，民眾可擇優利用。（編輯：張雅淨）1140220