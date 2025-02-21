奇葩惹人厭車牌出爐 GY、慢性腎臟病都上榜

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（中央社記者沈佩瑤台北21日電）不少人買車會特別看車牌，就怕選到有特殊意涵的奇葩車號。交通部公路局今天公布9組惹人厭英文代碼，從CGY（GY不雅諧音）、CKD（慢性腎臟病）到EXP（有效期限）都入列。

目前車牌編號由3個英文字母與4個數字組成，並採不分車種一車一號核。中華民國交通部公路局今天透過新聞稿指出，某些英文組合因為文化、語言或時空背景，可能帶有負面意涵，例如「CGY」因「GY」諧音不雅、「CKD」是慢性腎臟病的縮寫、「EXP」則與有效期限有關。

由於部分民眾對車牌很在意，為避免車主拿到「顧人怨」的車牌號碼，公路局這次針對未來2年將製作的車牌代碼範圍，包括CGQ至CLA、PKU至PPY、EAN至EAP、ESZ至ETC、EXC至EXQ，先行列出9組可能引發爭議的代碼。

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公路局將於2月24日至4月24日期間，在監理服務網（https://www.mvdis.gov.tw）開放民眾投票表達意見。

公路局表示，民眾在填答時，若對於調查範圍內未列舉出的代碼有其他建議，也可提供意見供公路局參考，調查結果後續將納入車牌英文代碼製作考量，歡迎民眾踴躍表達意見。（編輯：龍柏安）1140221