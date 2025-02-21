健保30年 專家：總額續行與否應嚴肅檢討

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（中央社記者陳婕翎台北21日電）健保開辦30年，前衛生署長葉金川近日談到制度早已過賞味期，改革迫在眉睫。專家今天呼籲政府扛起改革重任，繼續實施總額與否須嚴肅檢討，健保與商保動機不同，結合恐成考驗。

曾完成「二代健保總檢討報告」的台北政經學院基金會董事長黃煌雄，適逢健保30週年，舉行「健保30永續研討會」，今天起展開為期2天的演講，探討未來健保體制永續發展與創新挑戰。黃煌雄致詞提到，健保是台灣軟實力象徵，擁有寶島特色的健保，增加台灣自信與光彩。

黃煌雄表示，台灣健保制度是政府成功的重大社會工程，但隨著超高齡社會、少子女化來臨，台灣進入人口負成長時代，再加上天價新藥與新科技投入醫療體系，健保面臨前所未有的挑戰，人口數下降造成健保收入漸少，財務負擔成為不可承受之重，自費比率增加，違背健保創立初衷。

黃煌雄表示，若年輕醫師價值觀隨著數位科技改變，支撐健保的支柱將會動搖，不論黨派、不論誰掌權，都要誠實面對，無法迴避，現在是關鍵時刻，政府必須扛起，如建立獨立專業評估機構承擔新科技給付程序正義，讓台灣下一代依然享有現行的健保權益。

面對健保收入面改革，中央研究院經濟研究所兼任研究員羅紀琼說，財務永續關鍵因素，不外乎開源節流，健保收入主要來源是薪資所得一般保費，去年部分負擔收入占率為6.2%，不僅是財務來源，更有抑制浪費重要功能，與日本30%部分負擔相比仍偏低，建議官方考慮調整。

羅紀琼提到，過去30年健保費率共有3次調升、2次調降，這是空前絕後的，財務穩健多虧總額制度強硬控管費用支出，但強力管控一定會有不預期或可預期的醫療生態影響，包含醫療人力與資源分配改變等，總額已實施20年，未來是否還需要繼續實施總額必須嚴肅檢討。

國立陽明交通大學公共衛生碩士學位學程教授黃心苑說，健保30年了，沒有任何制度可以實施這麼久不檢視，不諱言的是健保制度與台灣大醫院醫事人力出走，近期急診擁擠就是縮影，患者在急診等不到病床，就是醫療可近性出問題，「我們的醫療成長不夠，收入面改革勢在必行」。

黃心苑表示，健保最大難題是如何透過公共財政工具提供足夠永續成長，但漲保費或擴大商保角色執行不易，最大障礙是缺乏社會支持，健保烏托邦迷思，可能來自於台灣醫療照護體系真實表現實證證實仍不足，天下沒有白吃的午餐，希望跟上醫療進步，就必須拓大健保收入面。

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台灣醫務管理學會理事長洪子仁說，改革方向首先是健保費率應適度調整。台灣健保費率相較於其他國家仍屬偏低，若能適度提高費率，將有助於提升健保財務穩定性，確保醫療資源能夠合理分配，補充保費部分特別是資本利得，應調高補充保費費率與上限門檻，財富者承擔更多責任。

洪子仁表示，健保制度核心價值之一，是讓所有民眾皆能享有最新、最有效的醫療技術。由於健保預算限制，許多創新療法的納入速度過慢，影響病患存活率與生活品質，政府應針對特定疾病，如癌症、罕病，設立專款專用機制，確保新療法能夠及時納入健保，減少病患的經濟負擔。（編輯：管中維）1140221