專家籲放寬ACP健保給付 邱泰源：設法逐步擴大

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（中央社記者沈佩瑤台北22日電）健保有條件給付住院病人接受預立醫療照護諮商（ACP），但執行率低迷，專家建議取消住院限制。衛福部長邱泰源今天說，執行率低最大原因是費用問題，將設法逐步擴大給付對象。

健保制度被譽為台灣護國神山，實施至今邁入第30年，站在面臨變革的十字路口，台北政經學院基金會「健保30永續研討會」連2天登場，探討未來健保體制永續發展與創新挑戰，今天落幕。

前台北市立聯合醫院總院長黃勝堅以「無效醫療」為題指出，醫院不應該是生命末期照護的主要場所，從2012年開始，在醫療機構自然死的人數越來越多，住居所卻是銳減。

「如果所有的生命末期都是以醫院為主要照護場所，試想急診加護病房會變成什麼樣子？」黃勝堅直言，急診加護病房將人滿為患，醫病關係會惡化，讓醫護流失更嚴重。

因此，他認為，若持續對死亡這個議題不重視，情況一定會更加嚴峻，尤其現在加護病房年輕醫師延長死亡能力超強，以前送醫3天會過世的患者，如今送進加護病房還可以多活3個月，不應該讓加護病房變成製造痛苦的地方。

黃勝堅表示，預立醫療照護諮商（ACP）雖然不是萬靈丹，但高品質的ACP一定能夠提升善終機會，透過家庭會議方式來共同討論也應該變成常態，好的末期健康照顧就是大家能夠一起互相預防受苦。

ACP是簽署預立醫療決定（AD）前必經流程，然而目前各醫院ACP門診每人自費新台幣2000元至3500元不等，對受薪階級來說是不小的金額，弱勢族群更是難以負擔。衛生福利部中央健康保險署自去年7月起，把符合特定條件住院病人納入健保給付。

目前全台簽署AD人數約9.3萬人，不到總人口數1%。黃勝堅建議，應放寬現行ACP健保給付條件，就他所拿到的資料，自去年7月1日到今年1月為止，住院ACP的執行率小於1.5%，若逐年投資，最大贏家會是全民，可降低無效醫療比率，同時透過居家醫療，讓照護場域回到家中，即可減少門急診病人住院量。

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衛福部長邱泰源表示，ACP是了解民眾需求重要管道，建立符合民眾需求的醫療體系，是政府與醫界共同責任，不過，ACP執行率低最大原因就是費用問題，讓民眾卻步，以健保補助民眾使用ACP最有機會克服困難，將設法逐步擴大給付對象。

健保署長石崇良說，健保給付以生產、疾病治療為主，過去共擬會討論預立醫療諮商給付時，已有專家提出，給付ACP恐違背健保原則，盼以公務預算處理，後續才把免費ACP治療限制在住院，未來若要開放非住院病人免費諮商，建議考慮以公務預算為財源。（編輯：李亨山）1140222