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婦援會籲積極救援遭人口販運被害人 盼勿歧視

2025/2/24 14:40
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（中央社記者張雄風台北24日電）婦女救援基金會今天發布聲明稿，呼籲若國人被販運海外，政府應積極救援人口販運被害人，也請民眾勿歧視、責難被害人。

婦援會表示，這幾年有人口販子以到海外工作、旅遊、代購、投資等理由，誘騙甚至監控民眾到緬甸，再販賣給詐騙公司強迫工作。

婦援會以過去服務被害人與家屬實務經驗，或被害人返國後透過媒體揭露被販運經歷，發現被害人遭受到各種暴力對待後，為了生命安全不是被迫加入從事不法工作，就是被囚禁、轉賣、求助家屬籌措贖金等。有被害人勇於冒著生命危險嘗試透過各種方式求救，也有被害人不敢也無法求助。

婦援會說，近期由於獲救被害人公開被販運經歷，引發媒體報導及各受害國家的關注，損害泰國形象及旅遊市場，使得泰國、緬甸採取多項措施打擊靠近泰緬邊境上的詐騙集團，包括中斷電力、網路跟燃油供應，各國被害人終於陸續被獲救，其中包含台灣被害人，但現在仍有多數被害人尚未救援出來。

此外，人口販運被害人返國後，常出現有身心創傷反應，例如無法入睡、恐懼、不信任、作惡夢、過度警戒反應等，需要居住、經濟、工作、被害人訴訟需求外，可能因為被迫做詐騙工作被提告而須面臨司法訴訟，形成是被害人也是被告的雙重身分處境。

婦援會指出，當被害人救援回國新聞曝光後有部分民眾針對此類事件，發表冷嘲熱諷甚至具有歧視性等責難被害人的言論，此將造成被害人及其家屬二度傷害，造成日後就業、居住、生活適應及身心復原的困難。人口販運防制法對於疑似被害人有鑑別機制，針對返國被害人鑑別，以確認是否為人口販運被害人，一旦鑑別是被害人，依法政府須提供相關必要服務，

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婦援會呼籲政府有義務和責任對被害人進行救援、保護，應積極透過各種方式和管道派員救援及協助盡快返國；當被害人救援返國，詐騙公司無人力進行詐騙工作而將降低詐騙事件發生及財損；對於人口販運被害人返台後，應給予後續相關服務如心理輔導、法律協助及必要醫療協助等，同時積極查緝、起訴、定罪人口販子和詐騙公司。

婦援會說，如民眾發現家屬有疑似被販運，請盡速報警通報人口販運或失蹤，取得報案證明。同時，通報外交部，並盡量提供被害人正確位置給外交部負責人員或警察，包含定位、身分、幾棟幾號幾樓等資訊，以利救援。（編輯：李亨山）1140224

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