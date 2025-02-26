包皮翻不開別輕忽 預防性切除防發炎纏身

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（中央社記者陳婕翎台北26日電）下半身問題是「男」言之隱，泌尿科醫師觀察到許多男性自覺包皮過長，但只求能翻開清洗，甚至翻不開也不理，直到腫痛才就醫，預防性切除包皮是不分年齡，有困擾應及早解決。

書田診所泌尿科主任醫師周固今天在記者會表示，男性排尿疼痛有時是與包皮有關，包皮龜頭炎常見原因是包皮過長、衛生習慣不佳，各種感染及受傷等，症狀有包皮局部紅腫、出現分泌物，因發炎包皮會出現裂傷造成排尿疼痛，甚至排尿困難。

周固分享1名輕忽包皮過長問題病例，45歲陳先生平時包皮都能翻起清洗，但近期卻翻不開，甚至內褲有不明分泌物，飽受陰莖腫痛、排尿疼痛所苦，到門診求救，檢查發現包皮紅腫到無法翻開，服藥及藥膏治療發炎緩解後，接受自動縫合器包皮手術，傷口癒合良好。

周固指出，包皮難翻開是反覆發炎造成裂傷及結痂，使包皮口逐漸狹窄，越難翻開越難清潔，陷入惡性循環，使包皮發炎傷口更難以痊癒。根據他在門診觀察，反覆包皮龜頭炎的患者，半數以上有包皮過長問題，包皮過長不是病，但照顧不好容易得病。

周固提醒，有反覆的包皮龜頭炎、包皮嵌頓、小便阻塞問題民眾，建議應做預防性包皮切除。預防性包皮切除並非專屬於小男孩，適用對象沒有年齡差別，有上述困擾者，都可與醫師討論，評估適合治療方式。有研究顯示，包皮切除手術還可減少陰莖癌、配偶子宮頸癌、性病等。

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周固提到，包皮過長問題必須細心照顧才能避免發炎纏身，但合併有糖尿病及體重過重時，照顧起來會更困難，因為當控制不佳，糖尿病患血糖過高時，抵抗力降低，一旦出現傷口需要更長時間癒合，包皮發炎引起撕裂傷不易痊癒，就會增加反覆感染發炎風險。

不小心出現包皮龜頭炎無需過度擔心，周固說，症狀輕微者可使用局部藥物治療，嚴重時須控制感染及血糖，再安排手術，手術有傳統環切術與自動縫合器包皮手術，後者手術時間短、出血少，術後疼痛和腫脹也較少，提醒民眾出現疑似症狀應盡快就醫。（編輯：張雅淨）1140226