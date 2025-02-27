半數成人過重 健康台灣推職場健康盒餐綠色採購

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（中央社記者陳婕翎台北27日電）第3場健康台灣推動委員會議今天登場，台灣逾半數成人過重，衛生福利部國民健康署研擬透過健康盒餐綠色採購、鼓勵職場參加體位管理活動，讓健康生活模式走進職場。

總統賴清德主持健康台灣推動委員會第3次委員會議，聚焦提升民眾慢性病防治策略。

衛福部次長周志浩在簡報時提到，健康台灣瞄準2030年降低三高相關慢性病死亡率1/3，健康生活模式養成、肥胖防治與三高防治888計畫3箭缺一不可。

台灣成人50.8%過重或肥胖，周志浩說，建構健康飲食環境，落實健康採購是關鍵，將從學校、職場等面向著手，營養必須從小做起，規劃健康飲食變成幼兒園學習重點，校園餐點必須嚴格把關，盼營養納入採購契約，與教育部合作，將營養教育納入課綱。

職場是成人健康促進重要環境，周志浩表示，規劃設計健康職場認證（CSR/ESG），透過健康盒餐與綠色採購與6大類食物熱量標示，進一步在社區建立在地健康飲食地圖，找出具營養不良風險者，強化減鹽、減糖，限制反式脂肪使用，增加均衡飲食的攝取。

另外，培養終身運動習慣，維持健康體位也是核心。周志浩說，將從小養成運動習慣，結合教育部推動健康促進學校活動，針對成人健康體位，鼓勵職場參加健康體位管理活動，結合勞動部推動職場健康促進評估與輔導，讓民眾進入職場仍維持運動習慣。

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因人口高齡化，三高疾病人數隨之增加，周志浩說，台灣10大死因以三高相關慢性病為主，包含高血壓性疾病除外的心臟疾病、腦血管疾病、糖尿病、高血壓性疾病、腎炎與腎病症候群及腎病變，每年約6萬2000多人死於三高相關慢性病，占總死亡數3成，三高問題比癌症更奪命。

周志浩說，台灣高血壓、高血糖、高血脂盛行率逐年攀升，2023年三高慢病健保支出高達新台幣1732.3億元，「動不夠、吃不對」是三高偏高主因，台灣身體活動不足率偏高，12至17歲青少年多達75%、半數成人身體活動也不足，蔬果、乳品及堅果種子類攝取偏低，糖鹽攝取過量。（編輯：管中維）1140227