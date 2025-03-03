加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
去年旅宿人次略衰退 國人入住降、外籍客增
首頁 / 生活
中華職棒
新聞專題
中華職棒2/300
首頁 / 生活

世界12強棒球賽特展落幕 2個月逾18萬人觀展

2025/3/3 18:50（3/3 19:30 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
「BEHIND THE CHAMPION：冠軍之路特展」1月1日起在國立臺灣博物館展出，2個月展期共18萬6806人觀展，圖為開展首日民眾逛展情形。（中央社檔案照片）
「BEHIND THE CHAMPION：冠軍之路特展」1月1日起在國立臺灣博物館展出，2個月展期共18萬6806人觀展，圖為開展首日民眾逛展情形。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王寶兒台北3日電）中職自元旦起在台博館推出世界12強棒球賽「冠軍之路特展」昨天落幕，台博館統計，2個月展期共計有18萬6806人觀展。館長陳登欽表示，創下台博館人氣紀錄。

中職攜手中華棒協、文化總會、台北市政府體育局於國立台灣博物館舉辦「BEHIND THE CHAMPION：冠軍之路特展」，展示冠軍金盃、獎牌、關鍵比賽球，開展首日就售出近6000張門票，吸引超過3000人次進場，創下台博館近60年來最高紀錄。

陳登欽今天向中央社記者表示，相較台博館去年同期觀展人潮，「冠軍之路特展」締造近2.5倍的人流，2個月展期的入館人數約是台博館累積半年人潮。館方深知世界12強棒球賽奪得冠軍是全國關注的榮耀，因此在承接這項任務後，也以更密集的排班、加強客服服務等措施謹慎以對，是館方一大挑戰。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

陳登欽說，台博館透過觀察觀眾需求，因而得到許多省思，「第1個是我們館員發現很多第1次造訪台博館的遊客，許多球迷都對台博館感到陌生。」而台博館旁原為建於1907年的新公園棒球場，館方因此有機會能突破以往同溫層以外的觀眾，接觸到更多人，這是一大收穫。

在人流不斷進場下，陳登欽說，台博館也因此更了解場館在動線、人數容量的限制，若要兼顧觀展品質，單日入館人數應抓在3000人上下。台博館常設展、現正展出「偶．多元文化之身」特展及「鳴蟲文化與科學」特展，在民眾此次入場後也都獲得矚目，不少民眾都說：「下次還要來台博館。」（編輯：李淑華）1140303

#台博館
#中華棒協
#中職
#文化總會
#國立台灣博物館
#台北市政府
#台北市政府體育局
#陳登欽
#體育局
#世界12強棒球賽
路特
立陶宛爆發禽流感 多國限制家禽進口台鐵招募司機員 錄取率僅24%
中華職棒
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
台灣隊用電子設備遭重罰66萬 WBC警告再犯恐失去資格
193
更多編輯台推薦新聞：