中山大學溫朝凱無線通訊深度學習 獲國科會傑出研究

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（中央社記者林巧璉高雄5日電）國立中山大學通訊工程研究所教授溫朝凱，專精無線通訊深度學習技術與MIMO多天線系統領域，以產學合作與技轉方式將成果應用於實務，長期耕耘獲國科會113年度傑出研究獎。

中山大學今天發布新聞稿表示，溫朝凱研究專長為無線通訊，在多天線系統的研究成果豐碩，於國際頂尖期刊發表多篇重要論文，屢獲基本科學指標（Essential Science Indicators）高度被引論文肯定，著作在Google學術搜尋引用次數逾1萬5000次。

此外，溫朝凱相關研究成果獲得近30項專利，在2022、2024年入選資料分析服務商科睿唯安（Clarivate Analytics）高被引學者，2024年因「對深度學習在無線通訊系統之貢獻」當選國際電機電子工程學會會士（IEEE Fellow），並連續4年入選「全球前2%頂尖科學家」，並於今年獲國科會傑出研究獎。

中山大學說明，溫朝凱在進入中山任教前，曾任職於工業技術研究院與聯發科技，是台灣少見可將通訊理論結合實作的學者；在學術研究外，致力推動技術轉移與產學合作，執行超過20餘件非政府產學計畫與3項技術轉移。

溫朝凱於2018年率先提出「無線通道回傳自動編碼器」，開啟國內外學者進行各項後續研究，並促使全球行動標準組織（3GPP）研究此技術的6G標準；他所開發的自動編碼器（CsiNet）技術，更被納入MATLAB套件，加速全球應用發展。

中山大學表示，溫朝凱也與教育部國家講座翁金輅合作，在中山大學建置MIMO測試平台，執行多項空中下載技術（OTA）實驗，公開研究成果，並協助業界建立類似測試環境；涵蓋5G/6G MIMO系統、毫米波波束管理技術及智慧反射表面（RIS）技術等，為未來通訊技術發展奠基。

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溫朝凱說，感謝國科會肯定與支持，每一次成功的實驗驗證都是最難忘時刻，而這背後離不開長時間努力與團隊緊密合作，感謝中山大學通訊技術實驗室的研究夥伴，以及學校提供的研究環境與資源。

中山大學表示，溫朝凱指導超過45名碩士與5名博士，畢業學生遍布國內外通訊產業核心研發領域，為業界注入新血；他也擔任多家國際頂尖期刊編輯、IEEE通訊學會台南分會主席，並為日月光、中鋼公司等在地企業培訓5G與AI相關人才。（編輯：陳仁華）1140305