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中山大學溫朝凱無線通訊深度學習 獲國科會傑出研究

2025/3/5 11:58（3/5 12:11 更新）
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國立中山大學通訊工程研究所教授溫朝凱（圖）獲國科會113年度傑出研究獎，他表示，每一次成功實驗驗證都是最難忘時刻，而這背後離不開長時間努力與團隊緊密合作，感謝中山大學通訊技術實驗室的研究夥伴及學校提供的研究環境與資源。（中山大學提供）中央社記者林巧璉傳真 114年3月5日
國立中山大學通訊工程研究所教授溫朝凱（圖）獲國科會113年度傑出研究獎，他表示，每一次成功實驗驗證都是最難忘時刻，而這背後離不開長時間努力與團隊緊密合作，感謝中山大學通訊技術實驗室的研究夥伴及學校提供的研究環境與資源。（中山大學提供）中央社記者林巧璉傳真 114年3月5日
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（中央社記者林巧璉高雄5日電）國立中山大學通訊工程研究所教授溫朝凱，專精無線通訊深度學習技術與MIMO多天線系統領域，以產學合作與技轉方式將成果應用於實務，長期耕耘獲國科會113年度傑出研究獎。

中山大學今天發布新聞稿表示，溫朝凱研究專長為無線通訊，在多天線系統的研究成果豐碩，於國際頂尖期刊發表多篇重要論文，屢獲基本科學指標（Essential Science Indicators）高度被引論文肯定，著作在Google學術搜尋引用次數逾1萬5000次。

此外，溫朝凱相關研究成果獲得近30項專利，在2022、2024年入選資料分析服務商科睿唯安（Clarivate Analytics）高被引學者，2024年因「對深度學習在無線通訊系統之貢獻」當選國際電機電子工程學會會士（IEEE Fellow），並連續4年入選「全球前2%頂尖科學家」，並於今年獲國科會傑出研究獎。

中山大學說明，溫朝凱在進入中山任教前，曾任職於工業技術研究院與聯發科技，是台灣少見可將通訊理論結合實作的學者；在學術研究外，致力推動技術轉移與產學合作，執行超過20餘件非政府產學計畫與3項技術轉移。

溫朝凱於2018年率先提出「無線通道回傳自動編碼器」，開啟國內外學者進行各項後續研究，並促使全球行動標準組織（3GPP）研究此技術的6G標準；他所開發的自動編碼器（CsiNet）技術，更被納入MATLAB套件，加速全球應用發展。

中山大學表示，溫朝凱也與教育部國家講座翁金輅合作，在中山大學建置MIMO測試平台，執行多項空中下載技術（OTA）實驗，公開研究成果，並協助業界建立類似測試環境；涵蓋5G/6G MIMO系統、毫米波波束管理技術及智慧反射表面（RIS）技術等，為未來通訊技術發展奠基。

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溫朝凱說，感謝國科會肯定與支持，每一次成功的實驗驗證都是最難忘時刻，而這背後離不開長時間努力與團隊緊密合作，感謝中山大學通訊技術實驗室的研究夥伴，以及學校提供的研究環境與資源。

中山大學表示，溫朝凱指導超過45名碩士與5名博士，畢業學生遍布國內外通訊產業核心研發領域，為業界注入新血；他也擔任多家國際頂尖期刊編輯、IEEE通訊學會台南分會主席，並為日月光、中鋼公司等在地企業培訓5G與AI相關人才。（編輯：陳仁華）1140305

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