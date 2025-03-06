高醫赴美參加醫療科技展 AI技術展示台灣醫材軟實力

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（中央社記者林巧璉高雄6日電）高雄醫學大學附設中和紀念醫院受邀至美國參加全球醫療科技盛會，會中分享乳房攝影等3大AI技術，展示台灣醫材產業軟實力，提升台灣智慧醫療產品與技術能見度。

高醫發布新聞稿表示，一年一度全球醫療科技盛會2025醫療保健資訊與管理系統協會展覽（HIMSS），現正於美國拉斯維加斯舉辦，高醫受邀參展，將台灣最先進智慧醫療成果帶上國際舞台，更與來自世界各地專業人士深入交流，共同探討AI醫療科技。

高醫指出，此次參展全方位展示台灣醫材產業軟實力，提升台灣智慧醫療產品與技術的國際能見度；期望能與全球醫療趨勢無縫接軌，為智慧醫療的未來開創更多可能性。

高醫副院長盧鴻興表示，此次展示的「乳房攝影影像品質檢測系統」、「氣管內管異常警示系統」及「心因性猝死風險預警系統」3大AI技術，正是高醫將醫療精準化、效率化與低碳化結合的關鍵成果，未來將深化與國內外醫療機構、科技產業合作，共同打造更智能、永續醫療環境。

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HIMSS展覽期間，高醫由盧鴻興帶隊，攜手洞視科技執行長塗明達，與國際醫療機構及產業專家深度交流；高醫攤位有來自全球貴賓進行國際交流，共同探討AI醫療科技如何助力醫療機構數位轉型，並拓展跨國合作機會。

此外，高醫團隊也受邀進行專題演講，分享在智慧醫療領域最新研究與應用成果，演講由院長室秘書蔡明儒分享如何透過AI技術改善加護病房（ICU）風險管理，提高病患安全，並落實低碳醫療願景。（編輯：陳仁華）1140306