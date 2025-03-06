中榮：微波消融術 助子宮腺肌症病患擺脫困擾

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（中央社記者郝雪卿台中6日電）子宮腺肌症是婦女常見疾病，往往造成嚴重經痛，台中榮總今天表示，對患者施以微波消融手術，術後病人終於擺脫經痛困擾，也擺脫對賀爾蒙藥物的依賴。

婦女節前夕，台中榮總今天召開記者會，婦女醫學部醫師謝筱芸說明，子宮腺肌症是影響女性健康的重要疾病，主要症狀包括嚴重經痛、月經異常、大量出血，甚至影響日常生活與工作。

謝筱芸表示，1名44歲的女性患者，於39歲時連續100多天異常大量出血，因劇烈經痛就醫，確診為子宮腺肌症，賀爾蒙藥物治療導致體重增加5公斤、經常頭痛，讓患者必須額外再吃止痛藥以減輕不適。

謝筱芸說，由於病程持續，造成患者子宮不斷增厚如懷孕3個月大，經施以微波消融手術，術後病人終於擺脫經痛困擾，也擺脫對賀爾蒙藥物的依賴。

患者現身說法指出，自己和經痛奮戰5年，為了控制病況必須每天服藥，若不慎忘記吃藥，生理週期一旦開始，就只能等週期結束，約1個月多才能完全不經痛及止血，症狀嚴重時還得就醫打止痛針及頻繁更換生理用品，非常困擾。

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患者表示，經手術後不用吃藥，也不再有經痛困擾。透過超音波檢查，她的子宮體積從術前的136立方公分恢復至72立方公分，接近正常子宮50到60立方公分大小。

謝筱芸表示，傳統治療方式以賀爾蒙藥物控制，嚴重者則需接受子宮切除手術，但許多女性即使痛苦難耐，也不想輕易摘除子宮。目前中榮已為7名子宮腺肌症患者成功使用微波消融手術，不過，若子宮因病症增厚太多就不適用，且因保留子宮，就可能有復發的可能。建議患者與醫療團隊進行充分溝通後，選擇最適合的治療方案。（編輯：李亨山）1140306