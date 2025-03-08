成大打造AI驅動領導課程 強化半導體高階管理素質

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（中央社記者張榮祥台南8日電）國立成功大學智慧半導體及永續製造學院、遠見天下文化領導影響力學院聯手打造「AI驅動的領導課程」，今天首次在成大自強校區開課，強化半導體產業高階管理素質。

成大指出，「AI驅動的領導課程」專為半導體產業高階管理者量身設計，結合理論與實務，協助學員提升全球視野與領導能力；修課學員涵蓋成大半導體高階管理暨研發碩士在職專班（TSMM）及高階管理碩士在職專班（EMBA），身分多是資深半導體或科技業主管。

成大半導體學院院長蘇炎坤今天在開課典禮說，台積電投資美國引發關注，持續精進技術、培養人才十分重要。「AI驅動的領導課程」從學員學經歷背景規劃組織領導、研發與產能管理、財務與併購策略、組織與跨文化管理等核心模組，全面強化領導素養。

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成大表示，「AI驅動的領導課程」涵蓋企業管理與技術趨勢，也關注如何透過AI技術與領導策略應對全球化挑戰。學員將有機會和業界領袖深度交流，掌握組織變革、技術創新、財務策略及地緣政治等關鍵議題，打造具備國際競爭力的領導思維。

成大相信這場匯聚科技與管理菁英的高端課程，將為台灣半導體產業孕育下一代AI驅動領導者，在全球市場中引領創新與突破，未來將持續洽談課程合作，期望每學年有一次合作開課。（編輯：郭諭儒）1140308