9日氣溫回升南部白天高溫接近30度 15日再轉冷

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（中央社記者余曉涵台北8日電）中央氣象署表示，明天起冷氣團減弱氣溫回升，南部白天高溫甚至接近30度；13日起接連有2波鋒面通過，全台都有降雨機會，預計15日有冷空氣南下，將會明顯降溫轉冷。

中央氣象署預報員曾昭誠向中央社表示，未來一段時間冷氣團減弱，氣溫回升，早晚偏涼，迎風面有降雨，主要是基隆北海岸、東半部有局部短暫雨，大台北地區則是零星飄雨，其他地區則是多雲到晴。

曾昭誠指出，10日到11日桃園以北、花蓮、宜蘭有局部短暫雨，台東、中部以北有零星降雨，其他則是多雲到晴，12日則是東風，相對來說比較乾。

溫度上，曾昭誠指出，明天起逐日回升到12日，明天清晨偏涼，低溫約在15到18度，白天北部回到20度以上，中南部接近25度，10日到12日持續回溫，各地有25度以上高溫，南部接近30度。

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曾昭誠說，13日到14日陸續有2波鋒面通過，全台都有降雨機會，溫度上略降一些，15日起冷空氣南下，預計是東北季風或大陸冷氣團等級，北部、宜蘭將明顯轉冷，但冷空氣強度仍要再觀察。

另外，曾昭誠說，明天清晨北部以及11日到12日台南以北、金馬容易起霧，提醒民眾留意。（編輯：李亨山）1140308