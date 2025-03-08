加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
韓國檢方決定不上訴 尹錫悅被捕52天獲釋
首頁 / 生活
最新天氣
新聞專題
最新天氣1/300
首頁 / 生活

9日氣溫回升南部白天高溫接近30度 15日再轉冷

2025/3/8 17:20（3/8 17:34 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
圖為台北市北投區民眾用手遮擋刺眼陽光。（中央社檔案照片）
圖為台北市北投區民眾用手遮擋刺眼陽光。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者余曉涵台北8日電）中央氣象署表示，明天起冷氣團減弱氣溫回升，南部白天高溫甚至接近30度；13日起接連有2波鋒面通過，全台都有降雨機會，預計15日有冷空氣南下，將會明顯降溫轉冷。

中央氣象署預報員曾昭誠向中央社表示，未來一段時間冷氣團減弱，氣溫回升，早晚偏涼，迎風面有降雨，主要是基隆北海岸、東半部有局部短暫雨，大台北地區則是零星飄雨，其他地區則是多雲到晴。

曾昭誠指出，10日到11日桃園以北、花蓮、宜蘭有局部短暫雨，台東、中部以北有零星降雨，其他則是多雲到晴，12日則是東風，相對來說比較乾。

溫度上，曾昭誠指出，明天起逐日回升到12日，明天清晨偏涼，低溫約在15到18度，白天北部回到20度以上，中南部接近25度，10日到12日持續回溫，各地有25度以上高溫，南部接近30度。

google news透過 Google News追蹤中央社

曾昭誠說，13日到14日陸續有2波鋒面通過，全台都有降雨機會，溫度上略降一些，15日起冷空氣南下，預計是東北季風或大陸冷氣團等級，北部、宜蘭將明顯轉冷，但冷空氣強度仍要再觀察。

另外，曾昭誠說，明天清晨北部以及11日到12日台南以北、金馬容易起霧，提醒民眾留意。（編輯：李亨山）1140308

延伸閱讀
中部30多歲男流感重症亡 疾管署：估3月中下旬脫離流行期阿里山花季來了 3/8至4/6間例假日台18線交管清明連假國道0至5時免費 高乘載時段、優惠費率一次看
曾昭誠
3日前高溫達30度 4日起冷空氣報到北部探14度冷氣團22日晚間南下 北部有雨低溫探14度
最新天氣
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
白天起冷空氣微幅減弱 吳德榮：9日起逐步回暖
197
更多編輯台推薦新聞：