加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活

台南水道博物館富士櫻冒花苞接力燦爛 粉紅隧道可期

2025/3/9 12:15（3/9 12:31 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
台南山上花園水道博物館淨水池區為台南平地難得賞櫻景點，在河津櫻花期接近尾聲後，富士櫻將接力綻放。（台南市文化局提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 114年3月9日
台南山上花園水道博物館淨水池區為台南平地難得賞櫻景點，在河津櫻花期接近尾聲後，富士櫻將接力綻放。（台南市文化局提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 114年3月9日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊思瑞台南9日電）台南山上花園水道博物館淨水池區為高人氣賞櫻景點，前一段時間盛開的河津櫻花期近尾聲，近日換由富士櫻冒出花苞將接力綻放，館方預估，再過2週可望出現粉紅隧道美景。

台南市政府文化局代理局長林韋旭今天告訴中央社記者，水道博物館有距離台南市區最近櫻花聖地美稱，在歲末年初櫻花季常吸引大批人潮，雖然數量無法與山區興比，但在平地也算難得，尤其是淨水池停車場周邊河津櫻，遊客把車停好就能看到花，相當便利。

林韋旭表示，市長黃偉哲在今年228連假前於臉書（Facebook）粉專發文推薦，水道博物館也創下台南市收費園區遊客入園最佳紀錄，遊客若想要捕捉春天最後櫻花美景，可把握現在起到兒童節檔期這段時間。

google news透過 Google News追蹤中央社

館方人員指出，隨著天氣逐漸變暖，淨水池區種植的櫻花群開始交接，停車場旁河津櫻在228連假後開始長出新葉，花期接近尾聲；取而代之的是大草原右側步道旁富士櫻，目前逐漸冒出花苞，預計再過2週迎來滿開，屆時整條步道可望化為浪漫粉色隧道。

館方人員指出，前陣子台南曾短暫出現風狂雨驟天氣，不少遊客擔心櫻花受損，但經初步觀察，受影響落花數量有限；另外，距淨水池區約1.8公里的博物館區墨水樹進入花期，黃花怒放艷色逼人，而園區內花旗木及南洋櫻也開始結出花苞，預計在3月底、4月初將以新面貌迎賓。（編輯：陳仁華）1140309

台南山上花園水道博物館淨水池區為台南少數賞櫻景點，大草原右側步道旁種植的富士櫻已逐漸長出花苞，預計再過2週就會滿開，迎來最美盛開時刻。（台南市文化局提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 114年3月9日
台南山上花園水道博物館淨水池區為台南少數賞櫻景點，大草原右側步道旁種植的富士櫻已逐漸長出花苞，預計再過2週就會滿開，迎來最美盛開時刻。（台南市文化局提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 114年3月9日
林韋旭
台南建材銀行助搶救 高雄百年老屋木門獲保存台南水道博物館「櫻木花道」 估228連假迎遊客
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

197
更多編輯台推薦新聞：