台南水道博物館富士櫻冒花苞接力燦爛 粉紅隧道可期

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊思瑞台南9日電）台南山上花園水道博物館淨水池區為高人氣賞櫻景點，前一段時間盛開的河津櫻花期近尾聲，近日換由富士櫻冒出花苞將接力綻放，館方預估，再過2週可望出現粉紅隧道美景。

台南市政府文化局代理局長林韋旭今天告訴中央社記者，水道博物館有距離台南市區最近櫻花聖地美稱，在歲末年初櫻花季常吸引大批人潮，雖然數量無法與山區興比，但在平地也算難得，尤其是淨水池停車場周邊河津櫻，遊客把車停好就能看到花，相當便利。

林韋旭表示，市長黃偉哲在今年228連假前於臉書（Facebook）粉專發文推薦，水道博物館也創下台南市收費園區遊客入園最佳紀錄，遊客若想要捕捉春天最後櫻花美景，可把握現在起到兒童節檔期這段時間。

透過 Google News 追蹤中央社

館方人員指出，隨著天氣逐漸變暖，淨水池區種植的櫻花群開始交接，停車場旁河津櫻在228連假後開始長出新葉，花期接近尾聲；取而代之的是大草原右側步道旁富士櫻，目前逐漸冒出花苞，預計再過2週迎來滿開，屆時整條步道可望化為浪漫粉色隧道。

館方人員指出，前陣子台南曾短暫出現風狂雨驟天氣，不少遊客擔心櫻花受損，但經初步觀察，受影響落花數量有限；另外，距淨水池區約1.8公里的博物館區墨水樹進入花期，黃花怒放艷色逼人，而園區內花旗木及南洋櫻也開始結出花苞，預計在3月底、4月初將以新面貌迎賓。（編輯：陳仁華）1140309