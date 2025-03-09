台灣農村好物攜手味千拉麵 滷肉燥軟袋罐頭銷日

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（中央社記者張雄風台北9日電）農業部今天見證沙鹿區果菜運銷合作社及日本味千拉麵簽署合作備忘錄，正式宣布台灣「農村好物」進軍日本市場。農業部表示，此次更是台灣滷肉燥軟袋罐頭首度正式成功外銷日本。

農業部發布新聞稿表示，農業部次長黃昭欽見證台中市沙鹿區果菜運銷合作社總經理童育賢與重光產業株式會社（味千拉麵）社長重光克昭在日本福岡正式簽署合作備忘錄（MOU），共同推動農業部農村發展及水土保持署輔導的台灣「農村好物」進軍日本市場。

黃昭欽表示，「農村好物」計畫自2015年起由農村水保署推動，至今已邁入第10屆，累計選出483項優質農村產品，涵蓋314家業者；此次與味千拉麵的合作，象徵台灣農村產業的國際化邁進重要一步。

味千拉麵指出，台灣農村好物擁有高品質與獨特風味，期待透過味千拉麵的通路，將這些優質產品介紹給更多日本消費者，為雙方創造雙贏。

農業部提到，首波將上架10款台灣農村好物，其中古早味手切滷肉燥採用台灣豬肉製成，此次更是台灣滷肉燥軟袋罐頭首度正式成功外銷日本。

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愛玉吸凍選用台灣原生愛玉凍，搭配百香果酸梅、鳳梨蜜及蜂蜜檸檬等；芒果乾選用產銷履歷認證的天然新鮮芒果（在欉紅）；此外，羅董養生皮蛋、柴燒桂圓及玉荷包冰糖銀耳等多款農村好物也同步上架。

農業部表示，味千拉麵計劃未來將依據MOU內容，於旗下636家海內外門市持續上架更多台灣農村好物，並探討聯名商品開發的可能性；此次合作不僅提升台灣農村產品的國際能見度，也為農村企業開創更多發展機會。未來將持續推動農村產業發展，深化國際合作，讓更多台灣優質農產品走向世界。（編輯：管中維）1140309