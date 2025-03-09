加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
孟耿如致歉關閉所有社群 強調黃子佼不會復出
首頁 / 生活

大專生本國語文競賽222人報名 總獎金128萬

2025/3/9 15:01（3/9 16:16 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
113學年度全國大專校院學生本國語文競賽9日在中央大學登場，共有44所大專、222名學生參賽。圖為台灣原住民族語言演說組競賽參賽者合影。（教育部提供）中央社記者許秩維傳真 114年3月9日
113學年度全國大專校院學生本國語文競賽9日在中央大學登場，共有44所大專、222名學生參賽。圖為台灣原住民族語言演說組競賽參賽者合影。（教育部提供）中央社記者許秩維傳真 114年3月9日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者許秩維台北9日電）113學年全國大專校院學生本國語文競賽今天登場，有44所大專、共222名學生參賽，今年全面提高競賽獎金額度，第1至3名分別提升至2萬、1.5萬、1萬，總獎金高達128萬元。

教育部今天發布新聞稿指出，為加強推行本國語文教育，提升大專校院學生本國語文素養與學習興趣，增進年輕世代語言的使用機會，教育部自110年起舉辦首屆「全國大專校院學生本國語文競賽」，迄今邁入第4屆。

本國語文競賽競賽提供大專學生展現自身本國語文能力的舞台，並於111學年起首度增列競賽獎金，同時持續與客家電視台、公視台語台及原住民族電視台共同協力，競賽優勝者將列為電視台相關實習、培訓優先錄取對象，以吸引更多大學生參與競賽。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

教育部說，113學年全國大專校院學生本國語文競賽」今天在國立中央大學登場，國內44所大專、共222名學生參賽；為激勵與吸引更多大專生參與展現，今年全面提高競賽獎金額度，第1名至第3名獎金分別提升至新台幣2萬元、1.5萬元、1萬元，總獎金高達128萬元。

教育部表示，113學年全國大專校院學生本國語文競賽包含「動態」演說以及「靜態」作文項目，今年台灣原住民族語言演說競賽項目的報名人數及族群數都比去年多；作文項目除了書寫組，也規劃台灣台語、台灣客語的電腦打字組，盼藉大專生擅長的數位媒體能力，推廣語言書寫系統，今年競賽預計3月28日舉行頒獎典禮。（編輯：陳清芳）1140309

#教育部
#客家電視台
#公視台語台
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

17
更多編輯台推薦新聞：