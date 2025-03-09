個人化醫療新時代 台大癌醫推精準健康管理

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳婕翎台北9日電）隨著癌症診斷技術日新月異，迎接個人化醫療新時代，寶佳公益慈善基金會正式與台大醫院癌醫中心分院簽署捐贈合約，捐贈總價值新台幣5.9億元，協助癌醫中心興建購置精準健康管理中心。

寶佳公益慈善基金會與台大醫院癌醫中心分院7日完成捐款簽約儀式，台大醫院院長吳明賢今天以新聞稿表示，新建精準健康管理中心是長期受到民眾信賴的台大醫院健康管理中心協助設計，由該團隊提供初始階段營運支援，未來與台大總院及癌醫中心聯合運作，強化健康管理體系。

癌醫中心院長楊志新表示，迎向精準醫療的新時代，健康管理應更精準運用資源，精準健康管理是他理想中癌症預防與早期診斷模式，透過個體化設計定期檢查模式，由台大體系醫療分析團隊評估篩檢結果，提供後續追蹤與治療建議，實現更精準、更有效的健康管理。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

寶佳公益慈善基金會董事長賴進祥提到，台灣需要專注於癌症檢查與精準健康管理的醫療機構，始終關心著癌醫中心成長。非常欣慰看到台灣癌症病患如今擁有更好醫療照護，希望進一步投入資源，協助實現全人全程癌症診療與健康管理理想，讓癌醫中心發揮更大影響力。

台灣大學校長陳文章在簽約儀式中表達謝意，他說，除了這次捐贈精準健康管理中心的儀器設備與空間裝修，寶佳公益慈善基金會早在癌醫中心啟用時，就捐贈價值約10億元的急需醫療設備，更贊助過台灣大學永續科學活動，「展現台灣企業對社會高度責任感。」（編輯：張雅淨）1140309