車輛停駛線上服務 法人車主3/10起適用

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（中央社記者汪淑芬台北10日電）交通部公路局先前針對一般車主推出「汽機車停駛線上服務」，公路局指出，今天起法人車主也適用。

公路局發布新聞稿，今天起，「監理服務網」開放法人車主申辦「汽機車停駛線上服務」，法人車主登入監理服務網會員後，可於線上提出機車及自用小型車停駛申請，同時繳清汽燃費及交通違規罰鍰，並於10日內將號牌及行照郵寄至監理所（站）即可完成登記，系統將會寄送停駛證明供車主留存，車輛後續如有使用道路需求，應先至監理所（站）辦理復駛。

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公路局指出，為提供民眾更便利的申辦服務，先前已推出「自然人車主申辦汽機車停駛線上服務」、「車牌報廢與繳銷線上申請服務」及「廢車回收一站通」等各項線上服務，113年已完成約20萬件申請案件，民眾不再受空間及時間限制，隨時隨地均可辦理，今天起「汽機車停駛線上服務」，增加開放法人車主使用。

公路局提醒，車輛因故暫時不使用，建議可辦理停駛登記，以暫停計徵汽車燃料使用費及使用牌照稅，完成停駛登記車輛，不得行駛道路或於道路停車，如違規上路，將依道路交通管理處罰條例第12條規定，處汽車所有人新台幣3600元以上、1萬800元以下罰鍰，並當場移置保管車輛。（編輯：李亨山）1140310