台灣愛心前進越南偏鄉 捐醫療用品照顧近萬居民

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（中央社記者陳家倫河內10日專電）越南家扶中心與來自彰化的圓夢行善團今天到越南和平省偏鄉捐贈總價值上百萬元的醫療用品，近萬人可望受惠。和平省衛生官員表示，捐贈有助提升當地醫療品質、保障民眾健康。

越南和平省（Hoa Binh）約有85萬人，轄內有6成為山區，在地形阻隔下，民眾醫療照護高度仰賴各鄉鎮的衛生站。越南家扶中心2年多前即在當地展開為期5年的偏鄉醫療計畫，進行衛教宣傳、人員培訓等。

眼見當地醫療設備簡陋，越南家扶中心設法協助硬體升級，獲得彰化縣的圓夢行善團響應，捐款新台幣160多萬元為和平省內的安和鄉（Yen Hoa）、美城鄉（My Thanh）衛生站購置病床、藥品、手術刀、電腦等，可照顧近萬民眾。

捐贈儀式今天在和平省陀北縣（Da Bac）安和鄉衛生站舉行，圓夢行善團會長顏進昇、家扶基金會董事蕭文龍、中華民國駐越南代表劉世忠夫人邱燕玲、和平省衛生局副局長阮國進（Nguyen Quoc Tien）等出席。

居民阮氏鶯（Nguyen Thi Oanh）近日曾帶著扁桃腺發炎的6歲兒子到安和鄉衛生站看病。她說，這裡的醫護人員很親切，但醫療條件與市區相比差一大截，往往只能救急，遇到需長期治療的疾病或重症就沒辦法處理。

安和鄉衛生站僅有一名醫師和一名護理師值班，因為人手與設備不足，阮氏鶯指出，當地婦女若需剖腹產，就要轉到市區的醫院，一趟路至少兩個半小時，有時叫不到汽車就只能騎摩托車。

安和鄉衛生站醫師裴氏綉（Bui Thi Theu）表示，做為基層醫療單位，衛生站主要診治一些常見疾病，如呼吸道感染、消化系統問題等，並為緊急狀況做初步處理。周邊另外三個鄉的民眾也會來看病，每月患者共約200人次。

她說，由於交通不便，當地民眾看診後多會留院觀察數十分鐘至數小時，以免情況有變又得長途折返，衛生站先前只有鋪竹蓆的木製病床，既不穩固舒適度也不佳；在台灣的幫助下，換成有軟墊的鐵製病床，病人就不會再腰酸背痛。

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阮國進表示，許多位於山區的衛生單位醫療設備與資源仍然短缺。這次捐贈將有助提升醫療服務品質，讓當地居民能就近在社區內獲得更完善的醫療照護，減少對上級醫療單位的依賴。

顏進昇指出，當地道路、村莊的建設和台灣50、60年前差不多，都沒有柏油路可以走，醫療設備也非常不足。這次募款上百萬元，他把資訊貼到群組裡，大約10天就募款完畢，成員對於回饋社會都很有心。（編輯：陳慧萍）1140310

來自彰化縣的圓夢行善團一行約20多人10日前往越南和平省山區偏鄉捐贈醫療用品。圓夢行善團會長顏進昇（左5）、駐越南代表劉世忠夫人邱燕玲（左6）和成員們合影。中央社記者陳家倫越南和平省攝 114年3月10日

越南和平省安和鄉貧窮人口占21%，由於當地民眾前往市區看病搭車需要2.5小時，日常健康照護高度仰賴鄉衛生站。圖為安和鄉衛生站外觀。中央社記者陳家倫越南和平省攝 114年3月10日