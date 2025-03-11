東京食品展台灣館開幕 地瓜球將賣進東京巨蛋

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（中央社記者楊明珠、戴雅真東京11日專電）亞洲規模最大的東京國際食品展今天登場，今年台灣館是第2大參展國，上午開幕後立刻傳來捷報，瓜瓜園企業與日商簽約，由台灣甘藷製成的地瓜球將在日本全國包括東京巨蛋在內的7座棒球場、超商、超市等販售。

為期4天的東京國際食品展（FOODEX JAPAN 2025）今天開幕，經濟部攜手農業部、外貿協會及14個縣市政府、11家食品公協會共同打造「台灣館」，以「TAIWAN SELECT」品牌統一形象推廣台灣食品，今年共有193家企業、196個攤位參展，規模創新高。

台灣館上午舉行盛大的開幕典禮，外貿協會董事長黃志芳、駐日代表李逸洋、經濟部政務次長江文若以及台南、屏東、嘉義等14縣市政府有的是首長親自出席，有的派代表出席開幕活動。

黃志芳致詞說：「看到現場堅強的陣容，就知道我們把台灣最好的農產食品通通帶到這個最重要的國際舞台，相信大家一定可以在這次台灣館看到台灣最精彩的食品，而且是最符合潮流、最符合日本市場需求的食品。台灣隊信心滿滿，一定會創造東京食品展最好的成績。」

他進一步表示，2025年大阪世界博覽會4月13日開幕，歡迎大家屆時到大阪世博來參觀非常精彩、由台灣規劃的TECH WORLD館，會把最精彩的台灣科技、人文、藝術與文化呈現在全世界面前。

李逸洋致詞表示，2024台灣對日本的農產品出口額達6.48億美元，是台灣前3大農產品外銷市場。台灣自日本進口額則約11.3億美元，超越中國大陸，成為日本農產品第3大出口國。這顯示台日在農產食品貿易領域的緊密合作關係。

農業部次長黃昭欽指出，農業部近年來積極透過跨域合作，以新產品、新通路、新商業模式，利用職棒賽事、觀光鐵路列車、海外大型通路、品牌集團等管道，推廣排骨便當、豬排便當、石斑魚便當、米其林一星列車饗宴等活動，希望讓國外消費者吃到最新鮮美味的台灣農產品。

台灣館開幕典禮後，在黃昭欽與李逸洋的見證下，台灣瓜瓜園企業總經理邱裕翔與日本TK．TRADING株式會社社長佐佐木裕廸簽署採購台灣農產品合作備忘錄（MOU）。TK．TRADING株式會社今年預計進口200噸的地瓜球。

佐佐木宣布，由台灣甘藷製成的地瓜球將在本季日本職棒開幕後，正式在全國7座棒球場販售。後續也將在連鎖便利商店、超市、高速公路休息站等地販售，期盼再引起日本消費新風潮。

佐佐木表示，地瓜在日本被視為秋冬時期的季節性食物，3、4年前接觸到瓜瓜園相關產品後，發現台灣的便利商店全年都可買到烤地瓜，QQ球則在夜市等地隨處可見，深刻感受台灣地瓜飲食文化遠比日本發展得更為成熟，因此極力將台灣地瓜QQ球引進日本通路。

邱裕翔說，簽署合作備忘錄代表台灣農業以及日本的市場已經產生很穩固的基礎，更是合作契機，瓜瓜園和台灣甘藷產業策略聯盟，要把甜度獨特、口感滑順、營養價值非常豐富的台灣地瓜推廣至日本。

邱裕翔秀出手機內的照片對中央社記者說，日職千葉羅德海洋隊的主場千葉海洋球場已開始販售瓜瓜園的地瓜球；美國職棒大聯盟（MLB）18、19日在東京巨蛋進行海外開幕戰，洛杉磯道奇日籍巨星大谷翔平會登場，門票一票難求，屆時進場人士如果看到東京巨蛋販售台灣地瓜球，請協助拍照片。

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台灣館這次以「TAIWAN SELECT」品牌隆重登場，透過6大主題：輸日熱銷、天然有機、銀髮友善、潮流時尚、即食便利、純素植基精采呈現，展出超過65項融合台灣特色、世界食品趨勢與日本市場喜好的產品。

此外，規劃每日限量試吃活動，推出台灣滷肉飯、冷壓果汁、台灣啤酒、果乾鳳梨酥，及經典甜品－阿里山愛玉及包餡湯圓等，期盼吸引更多日本買家洽談。（編輯：唐聲揚）1140311

東京國際食品展11日登場，台灣館舉行開幕式後，瓜瓜園企業總經理邱裕翔（右）與日TK．TRADING株式會社社長佐佐木裕廸簽署合作備忘錄，TK．TRADING預計今年進口200噸的地瓜球。中央社記者楊明珠東京攝 114年3月11日