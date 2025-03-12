熱水澡腳無感 35歲男工程師罹罕見急性脊髓病變

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（中央社記者曾以寧台北12日電）35歲林姓電腦工程師，長期頸部痛，洗熱水澡時又突然右腳沒感覺，隔天早上左手拿不了東西，緊急就醫，竟是頸椎椎間盤破裂造成罕見急性脊髓病變「布朗－斯奎爾德症候群」。

35歲林先生為電腦工程師，多年有反覆的頸部痠痛情形，曾接受傳統脊椎整復調整，但未見持續改善；近期不僅突然惡化為劇烈疼痛，還發生右腳對溫痛沒有感覺，天冷洗熱水澡無感，隔天一早用左手拿東西卻無法、走路左腳還會腿軟，一度以為是中風，緊急到國泰醫院就醫。

國泰綜合醫院神經外科主任謝政達今天告訴中央社記者，經檢查發現，林先生為頸椎第5、6節椎間盤破裂、向左側突出，導致嚴重脊髓壓迫，造成急性布朗－斯奎爾德症候群（Brown-Sequard Syndrome）。

謝政達說，幸經神經外科團隊緊急進行椎間盤切除手術及活動式頸椎人工椎間盤置換，成功移除約1.5公分大的破裂椎間盤碎片。術後4天，林先生的左側肢體運動功能顯著恢復，感覺功能也在術後3個月完全正常。

謝政達指出，此疾病較常見為受傷導致，因軟骨突出造成的患者較少。根據文獻統計，自1928年首次報導以來，全球因頸椎椎間盤破裂導致的布朗－斯奎爾德症候群僅約70例，多見於男性，平均發病年齡約47歲，且大多發生於頸椎第5交節椎間盤病變。

林先生僅35歲就患此病，謝政達推測，可能與其職業需長期久坐和姿勢不良有關，造成頸椎過度負擔，導致椎間盤退化與破裂。

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謝政達指出，布朗－斯奎爾德症候群症狀以脊髓半側受壓為特徵，表現為同側運動功能減弱及對側疼痛與溫度感覺喪失。發病過程快速，且症狀初期容易被誤診為其他脊椎、神經或是急性中風問題；目前透過適當手術，多數病人可達到良好的神經功能改善，術後個別化復健計畫更有助恢復加速運動和感覺功能。

謝政達提醒，當出現頸部疼痛伴隨肢體功能異常，如無法握物、肢體麻木或感覺缺失時，應盡速尋求醫療評估，以免導致永久神經損傷。亦建議民眾日常需保持良好姿勢習慣、適當運動及定期檢查，預防脊椎退化、避免過度勞損，也能降低脊椎退化與椎間盤破裂的風險。（編輯：李亨山）1140312