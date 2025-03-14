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鋒面影響天氣不穩定 北部東部留意局部較大雨勢

2025/3/14 07:58（3/14 08:09 更新）
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圖為台北市降下大雨，街頭未帶雨具民眾只能先以隨身物品遮擋，快跑過馬路。（中央社檔案照片）
圖為台北市降下大雨，街頭未帶雨具民眾只能先以隨身物品遮擋，快跑過馬路。（中央社檔案照片）
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（中央社台北14日電）中央氣象署表示，今天受鋒面影響，天氣不穩定，水氣偏多，各地降雨機率偏高，有局部短暫陣雨或雷雨，尤其北部、東北部、東部地區有局部較大雨勢發生機率。

氣溫方面，氣象署預測低溫在中部以北及東北部約17至20度，其他地區約21至23度；高溫在北部及東半部是24至27度，中南部可達30度左右；至於離島澎湖全天19至25度，金門16至22度，馬祖12至15度。

此外，中部以北地區易有低雲或局部霧影響能見度，行車用路注意安全。

根據環境部空氣品質預報資訊顯示，今天環境風場為東北風，迎風面擴散條件普通，中南部污染物稍易累積；台中以北地區易有局部霧或低雲影響能見度；宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為良好等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區為普通等級。（編輯：郭諭儒）1140314

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