擬修法開放僑外生任客運駕駛 最快3月底預告

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（中央社記者吳欣紜台北18日電）解決缺工問題，勞動部因應各部會提案，擬修法讓畢業僑外生可以擔任護佐、貨運司機等6款中階技術工作，其中公路及市區客運駕駛薪資水準新台幣5萬元，預計最快3月底預告。

根據國發會預估，台灣2030年將有40萬人力缺口，因此讓僑外生願意留台工作成為重要的人力來源。

為解決旅宿業缺工問題，勞動部去年開放讓僑外生得以中階房務員等身分留台，不過由於觀光署仍未開班教育訓練，因此目前仍無人申請。

不過，由於其他產業也面臨缺工狀況，包含衛福部、交通部、經濟部都分別提案，因此勞動部將修法，讓畢業僑外生可以從事醫院照護輔佐、倉儲理貨、貨車駕駛、隨車助理、公路及市區客運駕駛、公路及市區客運安全管理人員6款中階技術工作。

根據現行中階技術人力方案，雇主聘僱中階技術人力有薪資門檻跟技術要求，勞動部勞動力發展署跨國勞動力管理組副組長莊國良指出，這6款中階技術工作薪資門檻月薪預定為護佐3.4萬元、倉儲理貨3.9萬元、貨車駕駛4.3萬元、隨車助理4.3萬元、公路及市區客運駕駛5萬元以及公路及市區客運安全管理人員5萬元。

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根據衛福部預估，外籍護佐人力需求約2萬5000人到3萬5000人；而公路駕駛部分，公路局預估可補充613名客運駕駛，貨車駕駛與隨車助理估計可補充2300人，客運安全管理人員部分可引進30人。

勞動部勞動力發展署跨國勞動力管理組組長蘇裕國說，後續預計修正相關法規，明定雇主聘僱資格以及技術門檻，最快3月底預告。（編輯：李亨山）1140318