114年首例出血性大腸桿菌感染 女童血便住院

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者沈佩瑤台北20日電）國內出現今年首例腸道出血性大腸桿菌感染症個案，1名未滿10歲女童發高燒、腹痛且活動力下降，還拉血便。疾管署今天表示，目前人體與食物採檢均為陰性，感染源待釐清。

衛生福利部疾病管制署發言人曾淑慧下午接受媒體聯訪表示，今年首例出血性大腸桿菌個案，為南部未滿10歲女童，於3月8日出現高燒、間歇性腹痛、血便、活動力下降等症狀，至急診就醫後收治住院並通報，18日檢驗確診出血性大腸桿菌（O157:H7），現在普通病房住院治療中。

曾淑慧表示，國外類似案例通常是因為食用生菜、沒有煮熟的肉，但這名女童並沒有吃這類食物，且在潛伏期也沒有動物接觸史，然而疫調發現，女童曾飲用私人加工處理羊乳。

疾管署立即會同農政單位啟動相關調查，匡列相關接觸者共34人，均無疑似症狀，其中家人、密切接觸者共5人採檢，並檢驗食品檢體。

曾淑慧指出，人體與食品檢體的檢驗結果都是陰性，實際感染源仍有待釐清，初步研判是單一個案；昨天已邀集農業部、衛福部食品藥物管理署及地方政府相關單位就疫情調查、防治策略及因應作為交流討論，相關工作持續進行中。

她提醒，民眾最好不要喝生乳、吃生食，在選購農產品時，應優先選購具台灣優良農產品標章（CAS）的產品，而羊乳產品認明包裝瓶蓋貼有農業部輔導中華民國養羊協會核發的GGM鮮羊乳標章。

疾管署指出，腸道出血性大腸桿菌感染症自1999年列入法定傳染病迄今累計5例確診，均為本土病例；發病年份分別為2001年及2019年各1例、2022年2例及今年這1例，個案年齡介於未滿10歲至20多歲，男性2例及女性3例，其中以未滿10歲為多、占80%。

疾管署說明，腸道出血性大腸桿菌感染症為第2類法定傳染病，且屬於人畜共通傳染病，致病原為大腸桿菌，可經由接觸受感染的動物、食入受污染食物、飲水，或經與患者直接接觸而感染。

透過 Google News 追蹤中央社

腸道出血性大腸桿菌感染症潛伏期約2至10天，感染初期症狀為水瀉、腹痛，病情惡化後會出現嚴重腹瀉及血便，可能會引起血栓性血小板減少性紫斑症、溶血性尿毒症候群，並可能導致長期洗腎或死亡。

疾管署提醒，應落實手部衛生及飲食安全，用餐前、上完廁所或接觸動物後，應以肥皂或洗手乳正確洗手；調理肉品應充分加熱至中心溫度達攝氏75度以上；保持使用及食用器具清潔，避免生食或飲用未經滅菌處理的乳品、果汁，以降低感染風險。民眾如有疑似症狀，應儘速就醫，並告知醫師旅遊史及飲食史。（編輯：陳政偉）1140320