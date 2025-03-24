橡膠製品製造業等3行業適用僱用安定措施 最高每月可領8700元

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（中央社記者張雄風台北24日電）勞動部今天表示，今年3月至8月底，「橡膠製品製造業」等3行業的勞工適用僱用安定措施，符合資格的勞工在減班休息達30天以上即可申請，每人每月最高可領新台幣8700元。

勞動部勞動力發展署發布新聞稿表示，今年公告辦理僱用安定措施「橡膠製品製造業」等3行業減班休息勞工，可領薪資補貼。

勞動部公告自今年3月1日至8月31日止起辦理僱用安定措施，適用對象為「橡膠製品製造業」、「機械設備製造業」、「其他運輸工具及其零件製造業」3行業的受僱勞工。

勞動部指出，在辦理期間，符合公告業別的受僱勞工（包括全時勞工，或有固定工作日數或時間的部分工時勞工）與事業單位協議實施減班休息期間達30天以上，並由地方勞工行政主管機關列冊通報，可於減班休息每滿30天的次日起90天內，透過台灣就業通網站線上申辦系統，或向勞動部勞動力發展署各分署提出申請，補貼請領月數最長為6個月。

勞動部說明，薪資補貼計算方式為勞工實施減班休息日前1個月至前3個月的平均月投保薪資及實施減班休息後實際協議薪資差額的50%（無條件進位至百位數）按月發給，每人每月最高可領8700元。

舉例而言，某單位全時受僱勞工在實施減班休息前1個月至3個月的平均月投保薪資為4萬5800元，與雇主協商減班休息期間實際協議薪資為3萬元，可依規定每月申請薪資補貼7900元，即（4萬5800元-3萬元）X50%。

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勞動部說明，去年辦理僱用安定措施，適用對象為「橡膠製品製造業」等7行業減班休息勞工，辦理期間自去年1月1日至去年6月30日，其中5行業公告延長辦理至去年12月31日。截至今年2月28日止，已補助7573名勞工薪資補貼，核發6885萬元。

勞動部日前召開僱用安定措施諮詢會議，由勞資政學各界委員共同討論後，就「橡膠製品製造業」、「機械設備製造業」、「其他運輸工具及其零件製造業」3行業公告114年辦理僱用安定措施。（編輯：管中維）1140324