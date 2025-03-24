美國機器人競賽開眼界 建中學生迎向書本外世界

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（中央社記者林宏翰聖地牙哥23日專電）41名建中學生赴美參加機器人競賽，在大學校園與上千名美國高中生交流，體認到除了唸書、考試，對未來更重要的是想像力與創造力。

台北市建國中學機器人研究社赴美國參加FRC機器人競賽（First Robotics Competition），23日在聖地牙哥區域賽獲得影響力獎，晉級4月16日到19日在德州休士頓舉行的世界冠軍賽。

FRC機器人競賽每年吸引3000多支全美及國際隊伍參賽，賽事魅力在於，原本書本裡的數理、工程知識，經過學生團隊的腦力激盪、分工合作之後，製作並組裝成一台可以執行任務、解決問題的機器人。

每支機器人團隊有如一家小型公司，不只有技術人員，更要擬定財務計畫，向企業募款，也有公關宣傳人員負責對外溝通。各種分工都圍繞著一台機器人，高中生在這項競賽中，學習隊內合作，也學習和其他團隊又競爭又合作的精神。

影片來源：中央社

台北市建國中學機器人研究社赴美國參加FRC機器人競賽，隊員拿遙控桿操作機器人。中央社記者林宏翰聖地牙哥攝 114年3月24日

在加州大學聖地牙哥分校（UCSD）體育館內，建中機器人校隊的隊長章宸瑋分享這次參賽心得，「一個團隊的凝聚力非常重要，有凝聚力的團隊可以發揮很大的效益，我們整個團隊在這場比賽中成長很多」。

章宸瑋說，原本自己屬於工程組，只要專精在機械上就好，但升上高二之後擔任幹部，體會到身上的責任，除了做好自己的事情，更要與其他的夥伴一起成長。

章宸瑋這趟美國行觀察到，在與美國高中生交流過程中，發現「國外的風氣非常自由，鼓勵大家講出自己的想法，這對我們隊員來說是很好的成長機會，體會到有想像力、有創造力，才是一個未來有發展能力的人」。

章宸瑋發現，美國高中生來參賽，「並不是真的來比賽」。他形容美國隊很超脫輸贏，團隊意識很高，每個人都玩得很開心，讓每個人都可以發揮最大的價值。

指導老師施佩佩表示，聖地牙哥賽區競爭激烈，各隊實力堅強，也激發出建中團隊的凝聚力，除了隊內團結，賽制也鼓勵團隊之間的合作，在競爭之中一起成長。

建中團隊除了參加比賽，此行參訪了加州理工學院、加州大學洛杉磯分校（UCLA）、聖地牙哥分校（UCSD）實驗室，對學生來說都是很好的經驗。

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就讀UCSD機械系大三的周韋翰，這次以建中校友的身分為學弟們擔任導師，他過去也是機器人研究社的一員。

「台灣高中生很容易被考試或唸書綁住」，周韋翰回顧自身經驗表示，到美國參加機器人競賽，可以讓學生透過實做，大量接觸到工程領域的知識，這是一般在高中沒有辦法接觸到的，這對未來發展與規劃很有幫助。（編輯：張芷瑄）1140324

台北市建國中學機器人研究社赴美國參加FRC機器人競賽。中央社記者林宏翰聖地牙哥攝 114年3月24日