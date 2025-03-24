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「亞亞在台灣」稱沒打算離開 卓榮泰：主權安全無妥協空間
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政府津貼諮詢AI擬第3季上線 找補助方案更有效率

2025/3/24 15:40（3/24 16:11 更新）
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數發部於24日舉行「我的E政府」記者會。數發部數位政府司司長王誠明（圖）表示，「我的E政府」未來規劃導入生成式AI，預計第3季提供「政府津貼諮詢AI Bot」。（數發部提供）中央社記者蘇思云攝 114年3月24日
數發部於24日舉行「我的E政府」記者會。數發部數位政府司司長王誠明（圖）表示，「我的E政府」未來規劃導入生成式AI，預計第3季提供「政府津貼諮詢AI Bot」。（數發部提供）中央社記者蘇思云攝 114年3月24日
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（中央社記者蘇思云台北24日電）數發部今天表示，「我的E政府」未來規劃導入生成式AI，預計第3季將提供「政府津貼諮詢AI Bot」，民眾提供個人條件後，就能精準推薦如生育津貼、就業補助、急難救助等補助方案，提升查詢效率。

數「我的E政府」每年平均網站瀏覽量達2295萬次，使用人次達1383萬。數發部今天舉行「一站式政府服務入口網－我的E政府記者會」，數發部政務次長林宜敬、數位政府司司長王誠明出席。

王誠明表示，「我的E政府」網站已整合超過2700項線上申辦服務，涵蓋人生各重要階段與日常所需，包括出生登記、生育補助、失業給付、勞保年金查詢等，讓民眾能一站式掌握政府業務與線上申辦資訊，民眾可透過關鍵字或事件分類方式查詢資訊。

數發部指出，「我的E政府」以生活事件分類的方式整合各機關服務，民眾再也不用四處尋覓，就能找到所需資訊。例如，從出生、求學、求職到退休，所有階段的政府服務包括護照換發、駕照日文譯本申請、各類社會補助等。

為了持續精進「我的E政府」服務品質，王誠明表示，希望讓民眾更快速可以找到相關資訊，規劃導入生成式AI技術，預計今年第3季推出「政府津貼諮詢AI Bot」。

王誠明進一步解釋，政府津貼諮詢AI Bot可依據民眾的條件自動篩選出適合補助，並精準推薦給民眾，預計服務範圍包含生育育兒補助、就業失業補助、住宅補助方案、勞保退休保障、國民年金給付、長照身障給付與急難救助資源。

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數發部指出，「我的E政府」不僅提供個別申辦服務，還針對80項熱門政策彙整成懶人包，如勞工退休金、身心障礙補助、個人所得稅申報等。以「青年返鄉」專區為例，整合教育部、國發會、農業部及地方政府的獎勵與補助計畫，讓有意回鄉發展的青年能輕鬆找到適合的補助方案。

數發部指出，網站還提供80則熱門政策懶人包與全台各地超過100支即時影像，幫民眾快速掌握政府服務、旅遊資訊與交通路況，提升日常生活便利性。（編輯：楊凱翔）1140324

#教育部
#數發部
#林宜敬
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